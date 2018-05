Abertas as inscrições para o edital 2018 do Programa Bolsa Atleta e Equipe de Caratinga

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga abre novo concurso para seleção de atletas para receber o benefício Bolsa Atleta. Para este novo pleito, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, aumentou 31% sobre o montante destinado no último edital. “Agora serão R$ 63.000,00 entre bolsas individuais e de equipes, com a intensão de reajustar valores defasados e sendo possível aumentar o número de beneficiados”, informa a Secretaria.

Para a presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, Juleny Leite de Mattos, esta é uma política pública municipal que deu certo e colhe frutos da sua manutenção ao longo de seis anos. “O programa hoje tem boa parte de seus atletas alcançando resultados expressivos em competições nacionais nas modalidades de Taekwondo, Atletismo, Ciclismo e Jiu-Jitsu. As demais modalidades estão brilhando no cenário mineiro. O atleta Rafael Tobias de Oliveira passou a disputar os Torneios Universitários no atletismo de pista, algo novo para a nossa participação”.

O benefício foi instituído em 2011 e teve o seu primeiro edital em 2012. Em seis anos de vigência, foram distribuídos R$ 293.200,00. De lá para cá foram 61 atletas e sete equipes beneficiadas em 14 modalidades esportivas (Atletismo, Basquetebol, Ciclismo, Fisiculturismo, Futebol, Futsal, MMA, Handebol, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Tênis de Campo, Tênis de mesa, Tiro Esportivo e Voleibol).

A novidade para 2018 é a modalidade de proposta ‘Bolsa Técnico’, que amplia a oportunidade dos atletas da mais alta esfera do rendimento nacional serem acompanhados por seu técnico em competições e treinamentos específicos da Confederação Brasileira da Modalidade. “Visa dar ao atleta o suporte técnico necessário para que ele não só permaneça na meta alcançada, mas consiga avançar. É em benefício do atleta que se criou esta categoria”, explica Juleny.

RESULTADOS

Em um capítulo à parte, o Bolsa Atleta já proporcionou neste ano ao atleta Marcos Toledo a participação no treinamento da Seleção Brasileira de Taekwondo, a representação da Escola Estadual Princesa Isabel e de toda Minas Gerais na Seletiva Nacional Escolar para a Gymnasiade/2018, que é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, do Mundial de Taekwondo na Tunísia, no norte do continente africano. Agora Marcos Toledo se prepara para adquirir know-how em competições internacionais e solidificar sua participação na equipe de atletas experientes. “Queremos ver toda equipe multidisciplinar deste atleta ter o prazer de vê-lo participar de uma Olímpiada”, disse Juleny Leite de Mattos.

Juleny ressalta que o Bolsa Equipe, a partir de 2017, teve um importante papel na inclusão social por meio do esporte para pessoas com deficiências (PCD). “Na modalidade Jiu-Jitsu, a Equipe Norfight agregou valor à representatividade do município com atleta Anailton, deficiente intelectual, que participou em 2018 sem benefício de categoria especial e levou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro BJJ PRO de Jiu Jitsu, da X- Combat, em Vitória (ES)”.

O Programa Bolsa Atleta e Equipe de Caratinga é conhecido e admirado por agentes desportivos em toda Minas Gerais. Em matéria publicada no jornal Tribuna de Minas, o técnico da Associação Desportiva de Juiz de Fora, Carlos Dias, num desabafo por perda de patrocínios salientou que “Caratinga tem Bolsa Atleta” como quem chama a atenção dos gestores locais para a importância desta política pública para o desenvolvimento esporte naquela localidade.

PROPOSTAS

As propostas para a participação dos benefícios deverão ser encaminhadas para a Superintendência Municipal de Cultura e Esporte, na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo (Praça da Estação), nº 40, no Bairro Salatiel, e o prazo se encerra no dia 4 de junho. A Superintendência funciona das 9h às 17 horas.

Os formulários para preenchimento bem como o edital estão disponíveis também no site da Prefeitura: www.caratinga.mg.gov.br e no Facebook: www.fb.com/prefeituradecaratinga.