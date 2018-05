Projeto ‘Mais Esporte, Mais Vida’ realiza torneio de base sub-10

INHAPIM – A Prefeitura Municipal de Inhapim, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, em parceria com o projeto ‘Mais Esporte, Mais Vida’, estará realizando no próximo sábado (26), no Estádio Municipal de Inhapim, um torneio sub-10 envolvendo as equipes Uai de Inhapim, Bairro Santo Antônio, Dom Cavati e Diplomata de Ubaporanga.

O projeto ‘Mais Esporte, Mais Vida’ tem como objetivo promover a saúde através da prática esportiva, melhorando assim a qualidade de vida dos praticantes.

O TORNEIO

Os jogos acontecem a partir das 8h e estão programados os seguintes confrontos: Uai de Inhapim x Dom Cavati; Diplomata de Ubaporanga x Santo Antônio. Os vencedores farão a final e consequentemente os perdedores disputam a terceira posição.

Segundo a organização, haverá premiação para toda garotada que participar do evento e troféus para os finalistas.