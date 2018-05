Apac de Caratinga inaugura novos alojamentos

Espaço homenageou presidente Herbert Carneiro, grande incentivador da metodologia apaquiana

CARATINGA – As instalações da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Caratinga foram ampliadas com a construção de quatro novos alojamentos. As obras foram viabilizadas por meio de recursos de penas pecuniárias e contaram exclusivamente com a mão de obra dos recuperandos, o que possibilitou uma redução de custos de 60%. A inauguração do novo espaço ocorreu no final de março, durante encontro voltado para a capacitação de presidentes e gestores imediatos das Apacs de todo o Brasil.

Com a ampliação, a Apac de Caratinga poderá receber mais 24 recuperandos do regime fechado. Conforme informou o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caratinga, Consuelo Silveira Neto, a capacidade da unidade passou de 126 para 150 vagas. O magistrado explicou que a ocupação das vagas será realizada paulatinamente, de forma a não comprometer a metodologia. A Apac de Caratinga recebe recuperandos dos três regimes – fechado, semiaberto e aberto.

HOMENAGEM

A nova ala da Apac de Caratinga recebeu o nome de Desembargador Herbert Carneiro, grande incentivador da expansão da metodologia em Minas Gerais. Na oportunidade, o juiz Consuelo Silveira manifestou o carinho e a gratidão da comarca pelo presidente, incansável defensor da humanização do cumprimento da pena privativa de liberdade. O desembargador Herbert Carneiro foi juiz na comarca de Caratinga.

Durante a cerimônia de inauguração da nova área, o juiz Consuelo Silveira agradeceu à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac) e reafirmou sua parceria e amizade com o movimento apaquiano. Entre as tarefas da Fbac destacam-se a fiscalização da correta aplicação da metodologia e a realização de cursos e treinamentos para funcionários, voluntários, recuperandos, entre outros públicos. Também na ocasião, o diretor executivo da Fbac, Valdeci Ferreira, ressaltou o apoio do TJMG na disseminação e fortalecimento do método e reafirmou o compromisso da Fbac de impulsionar as Apacs, com vistas à realização de um trabalho de excelência na área da execução penal.

DOAÇÃO

A doação de R$ 11 mi, provenientes de recursos de prestações pecuniárias, para as Apacs de Minas foi anunciada pelo Tribunal de Justiça de Minas em maio de 2017, e oficializada durante a abertura do 8º Congresso das Apacs, em São João del-Rei, em julho de 2017. Além da unidade de Caratinga, outras 22 foram contempladas com a verba, e a Fbac também. A expectativa é que, nos próximos meses, as obras em andamento sejam concluídas, proporcionando a abertura de novas vagas nas unidades.