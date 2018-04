PAINEL 18-04-2018

Reunião

Na reunião de ontem da Câmara, o vereador Mauro (PDT) reclamou que está tentando uma reunião com a secretária de Saúde, Jacqueline Marli, e não está conseguindo. O vereador Dete (PPS) disse que também tentou marcar com a secretária e ela respondeu que não tem nem data prevista para uma reunião.

Reclamação

Os vereadores reclamaram da postura da secretária. Ricardo Gusmão (PT do B) ressaltou que a secretária deve atender ao pedido do legislativo e não apenas dizer que não tem data prevista.

Reajuste de vencimentos

Ontem, entrou para tramitação na pauta da Câmara o projeto de resolução 005/2018, que dispõe sobre a correção dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Caratinga, pelo índice de inflação INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), em razão da perda monetária de seu valor, respeitados os limites legais e constitucionais e dá outras providências.

Aumento…

O pedido de correção dos vencimentos ou aumento do salário, no português claro, vem da própria mesa da Câmara. A explicação é que “não houve, desde 1º de janeiro de 2017 até a presente data, qualquer correção aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Caratinga”, por isso a correção de 2,07%. A correção mencionada será calculada sobre o vencimento base de cada cargo.

Auxílio alimentação

Outro pedido da mesa diretora que entrou em tramitação foi de auxílio alimentação aos servidores da Câmara. O auxílio-alimentação será devido por dia útil efetivamente trabalhado, no valor de R$ 20,00 para cada um dos servidores da Câmara Municipal de Caratinga. Serão R$ 20,00 por dia pagos na folha de pagamento. Dinheiro na Câmara parece não ser o problema.

Falta de segurança

O vereador Helinho (PSC) disse que a prefeitura deve se preocupar com a forma que funcionários de alguns setores trabalham, segundo ele, sem a devida segurança, podendo causar graves acidentes. “O Departamento de Engenharia de Segurança da prefeitura está sendo omisso”.

Johny

O vereador Johny (MDB) voltou a reclamar dos buracos que estão por toda a cidade, principalmente no bairro Esplanada, onde reside. O vereador contou que uma pessoa o agradeceu no dia que haviam tapado um buraco e no outro, voltou a pedir, depois que choveu para que se arrumasse novamente. Johny ressaltou que se trata de dinheiro público e as coisas devem ser feitas com mais zelo e seriedade.