Curso de pedagogia do Unec auxilia escola do bairro Esperança a organizar espaço multifuncional

Escola municipal recebe colaboração de estagiários do Centro Universitário de Caratinga

CARATINGA – Há três anos, os alunos de Pedagogia do Unec prestam apoio à Escola Municipal Professora Maria do Carmo Ribeiro, no bairro Esperança, como parte das atividades de estágio do curso. Dessa parceria, nasceu a ideia de dar uma cara nova a um espaço que a escola já possuía, com materiais pedagógicos e uma mini biblioteca.

“Estamos aqui organizando espaços com múltiplas funções para que a equipe pedagógica dessa escola possa dar o adequado apoio pedagógico aos professores. Eles poderão aproveitar ao máximo possível os recursos materiais que a escola pode oferecer”, explicou a diretora do Instituto Superior de Educação do Unec, Celeste Aparecida Dias.

Celeste conta que os primeiros estágios na escola foram de avaliação e intervenção psicopedagógica com crianças que apresentavam dificuldades para aprender os conteúdos escolares. Este ano foi consolidado o trabalho de organização de materiais didáticos, de materiais curriculares teóricos e práticos para os professores usarem em suas aulas e materiais de estudo para aperfeiçoarem sua capacitação. “São livros de excelente qualidade que o Ministério da Educação enviou para todas as escolas municipais nos últimos seis a oito anos. É um material que a escola não teve que fazer investimento para aquisição”, explica.

Mais de quarenta alunos realizam estágio na escola, divididos entre atividades de apoio psicopedagógico e a organização do espaço multifuncional. O estágio dura o ano inteiro, e os alunos do Unec começam entre março e abril, indo até outubro e novembro, com atendimentos individuais de uma a duas vezes por semana, para avaliar e fazer a intervenção imediata das crianças, envolvendo também as famílias.

Oferecer educação e aprendizagem de qualidade, com acesso aos materiais, é o principal objetivo dessa iniciativa. A diretora da escola Sandra Helena de Sousa e Silva agradece a parceria e espera que tanto as crianças quanto os professores usufruam dos materiais organizados. “A minha expectativa é que o professor saiba que a escola tem o material para ele trabalhar, saiba onde está esse material, saiba a forma de acessar esse material de forma precisa e as crianças também. Que elas tenham um lugar prazeroso para estar tenham o direcionamento correto de que livro pegar, de que livro ler. Este espaço melhorando, melhorará o nosso trabalho”.

Letícia de Lourdes Gonçalves está no 7º período de Pedagogia do Unec e acredita que o estágio estimulou o conhecimento de como vai poder trabalhar no futuro em outras escolas. “Nós vamos poder organizar de forma correta (esses espaços). Para mim está sendo muito importante e de um conhecimento muito amplo”.