Vereador Ronaldo da Milla apresenta prestação de contas de diárias na Câmara

CARATINGA – Na noite de ontem, o vereador Ronaldo Gomes de Carvalho, o “Ronaldo da Milla” (PSB), usou a tribuna e fez prestação de contas à população sobre suas diárias junto de seu assessor Felipe Ferreira de Araújo. Essas diárias referem-se a uma viagem a Brasília realizada em novembro do ano passado. Ronaldo disse que tomou essa atitude porque tal viagem foi noticiada na imprensa local e salientou que essa é uma forma de mostrar transparência em seus atos. Ele fez questão de frisar que essa viagem foi em busca de recursos para Caratinga.

Motivo da viagem

A viagem foi motivada depois que no dia 31 de outubro de 2017, o plenário da Câmara Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 76/07 que inclui na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) mais 84 municípios, dos quais 81 em Minas Gerais e 3 no Espírito Santo. O texto é uma emenda do relator, deputado Eros Biondini (Pros-MG). Alguns municípios da região foram incluídos, mas Caratinga ficou de fora. Ronaldo da Milla ressaltou que se encontrou com o parlamentar e além de solicitar a inclusão do município na área da Sudene, também tratou com Eros Biondini de uma emenda que foi destinada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “A emenda parlamentar de 200 mil reais já está empenhada, aguardando pagamento por parte do governo. Também foram tratados assuntos de um veículo para o Batalhão da Polícia Militar de Caratinga”, listou o vereador.

Detalhamento das despesas

Detalhando as despesas com a viagem, Ronaldo fez questão de ressaltar que o total de R$ 3.918,22 foi gasto com duas pessoas, sendo ele e seu assessor Felipe. Ele argumentou que com passagens aéreas para duas pessoas foram gastos R$ 3.532,62, sendo mais R$ 385,60 de hospedagem, alimentação e transporte dentro de Brasília. O hotel, segundo o vereador, ficou por R$ 199,00, e a alimentação por dois dias para ele e seu assessor por R$ 186,60.

Durante a reunião, Ronaldo distribuiu aos vereadores e às pessoas que assistiam a reunião, cópias das notas fiscais dos gastos. “Quero agradecer a confiança de todos em meu mandato e dizer que prestarei contas quantas vezes forem necessárias”, finalizou.