Confira o patrimônio declarado pelos candidatos ao executivo de São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES- Confira a lista de bens declarados pelos candidatos aos cargos de prefeito e vice do município de São Domingos das Dores.

Pela coligação “Com a força do povo São Domingos das Dores no caminho certo de novo” (PSB/PT), concorrem Norton (PSB) e José Alairton (PT). Isoladamente pelo PROS, os candidatos são Suély da Saúde e Dairinho. Por fim, pela coligação “O trabalho vai continuar” (PSDB/DEM), Zé Adair (DEM) e Nilson Quintanilha (DEM) buscam vagas no executivo.

COM A FORÇA DO POVO SÃO DOMINGOS DA DORES NO CAMINHO CERTO DE NOVO (PSB / PT)

Norton (PSB)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Depoósito em conta no BB Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 493,00 2 ha no Córrego São Domingos Terreno R$ 250.000,00 Moto honda cg 150 2014 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 7.000,00 Depósito em conta no Sicoob Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 764,00

R$ 258.257,00-Total em Bens

José Alairton (PT)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem 4,6 ha São Domingos das Dores Terreno R$ 70.000,00 Depósito no Siccob Depósito bancário em conta corrente no País R$ 584,15

R$ 70.584,15-Total em Bens

==

PROS

Suély da Sáude (PROS)- prefeita

Descrição Tipo Valor do Bem Área 98 m²- situado à Rua Leandro Vieira de Carvalho- 288- Centro- São Domingos das Dores Apartamento R$ 120.000,00 Conta Corrente Banco Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$ 234,63 Adquirido como herdeiro de Jadir Januário Filho – Córrego da Águas Claras – São Sebastião do Anta- área total 0,5 hectares Terreno R$ 20.000,00 Conta- Banco Sicoob Credcooper Depósito bancário em conta corrente no País R$ 15.006,39 Adquirido como herdeiro de Jadir Januário Filho – Córrego São Domingos das Dores – Município São Domingos das Dores – área total: 0,7 hectares Terreno R$ 30.000,00 Conta Corrente- Banco Bradesco Depósito bancário em conta corrente no País R$ 400,00

R$ 185.641,02-Total em Bens

Dairinho- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Conta Corrente – Banco Sicoob Credcooper Depósito bancário em conta corrente no País R$ 19.929,96 Conta Corrente Banco do Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$ 285,91 Área 32 hectares- denominada Córrego e Fazenda Rio Manso- Fazenda Nogueira- distrito de Itaipé Terreno R$ 150.000,00 Caminhonete Fiat/Strada cabine aberta ano 2015-MOD-2015- álcool/gasolina-cor branca Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 31.000,00 Área 2,61- situado no Córrego dos Tiburcios- São Domingos das Dores/MG Terreno R$ 150.000,00 Moto Honda/CG 150 Titan-Ano 2008-MOD 2008-Gasolina-Cor-Preta Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 5.500,00

R$ 356.715,87-Total em Bens

==

O TRABALHO VAI CONTINUAR (PSDB / DEM)

Zé Adair (DEM)- prefeito

Descrição Tipo Valor do Bem Um Toyota Corola, cor preta, 2016, placa PVX 2757 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 68.000,00 Terreno no Córrego Espia Gato, Itaipé Terreno R$ 200.000,00 Propriedade no Córrego São Domingos medindo 6,5 ha Terreno R$ 500.000,00 Conta Poupança Banco Sicoob Caderneta de poupança R$ 10.000,00

R$ 778.000,00-Total em Bens

Nilson Quintanilha (DEM)- vice

Descrição Tipo Valor do Bem Uma casa na Rua Targino de Souza Casa R$ 150.000,00 Um terreno no Córrego do Belém, medindo 4,8 ha Terreno R$ 350.000,00 Conta Corrente Banco Sicoob Depósito bancário em conta corrente no País R$ 18.000,00 Um Gol 2013 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 17.000,00 Um terreno no Córrego do Belém, medindo 4,75 ha Terreno R$ 300.000,00 Um terreno no Córrego dos Januários, medindo 6 ha Terreno R$ 300.000,00 Uma casa na Rua José Targino de Souza, 35 Casa R$ 250.000,00

R$ 1.385.000,00-Total em Bens