12º Departamento de Polícia Civil recebe novas viaturas

DA REDAÇÃO – Na manhã desta quarta-feira (1), o 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga recebeu oito viaturas novas, provenientes de um convênio firmado entre a Polícia Civil de Minas Gerais e o Senado Federal. As viaturas serão distribuídas entre as seis Unidades Regionais do Departamento, contemplando Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu.

O recebimento de novas viaturas na área do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga também se deu devido a ações de controle e renovação de frota, sendo que no período de doze meses foram recebidas 33 viaturas novas, as quais foram distribuídas às Delegacias Regionais.

Além desse recebimento, o 12º Departamento também foi responsável pelo leilão de viaturas inservíveis ao serviço policial, sendo que foram leiloados 46 veículos. Também nesse projeto de gestão de frota foram devolvidos à Justiça Pública 13 veículos utilizados como viaturas, perfazendo um total de 59 veículos inservíveis que foram retirados da frota de viaturas do Departamento de Ipatinga.

O chefe do 12º Departamento de Ipatinga, delegado geral Gilmaro Alves Ferreira, afirma que a renovação da frota fortalece as ações de polícia judiciária em nossa região.