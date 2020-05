Você É Um Poema Do Poeta Maior!

Se a gente acreditar que coisas boas virão, coisas boas virão… Isso é fé??

Acho mesmo que o tempo é de olhar numa direção diferente. Pois, mesmo não querendo, acabamos vendo notícias, e as preocupações crescem…

Mas, e se olhássemos para nós mesmos de forma diferente, de outro ângulo?

O apóstolo Paulo fez isso – ele olhou para o ser humano e o definiu assim em Efésios:

“Pois fomos feitos por ele (Deus), criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas.” (2.10)

O sentido da frase fica mais claro se pegarmos a língua original na qual Paulo estava pensando e escrevendo, que era grego:

“Fomos feitos”, em grego, é “POIEMA”. Isso te dá alguma ideia?

Tem um ‘i’ de sobra – pois, para nós, em português, é POEMA mesmo. E à primeira vista, parece que não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje. Será?

O que é um poema? É um texto feito que possui um ritmo (que não é sempre o mesmo), e que flui como uma canção mas sem ter ou ser uma música. O poema tem, sem dúvida, uma estrutura própria, e é lido, apresentado de forma especial, única, diferente.

O apóstolo usa esta palavra dirigindo-se ao povo da cidade de Éfeso (provavelmente no ano 60 do primeiro século, quando estava preso em Roma). Havia coisas acontecendo que deixaram todo mundo de queixo caído, boquiabertos, ou até, meio- ou bastante desesperados: E agora, o que vai ser de nós? Pra onde vamos? Quem vai nos livrar dessa confusão?

Aí que entra Paulo: O que somos nós, o que era um efésio?

Você é feito, criado, uma obra artística, poética dEle, isto é, de Deus, de Jesus Cristo, o Criador de todas as maravilhas, e milagres que nos cercam de todos os lados, e que também se encontram dentro de nós, no nosso corpo físico, mas, mais ainda, nos nossos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, e bem no profundo – na alma, no nosso próprio espírito – maravilha sobre maravilha, milagre sobre milagre.

‘Ser feito’ é uma coisa, ‘ser criado’ é outra, e ‘ser um poema, uma obra poética’, é outra coisa bem diferente. Então, alguém nos criou, somos algo formado, o fruto de um trabalho conjunto, somos a arte de alguém, como em uma obra-prima!

E vem a pergunta teimosa e persistente:

– E daí?

A resposta que estou trazendo hoje é diferente:

– Somos o poema de Deus! Você é um poema de Deus.

E aí é que está a diferença.

Pegue qualquer poesia ou poema ou verso. Para entender o que o autor quis transmitir, comunicar, você precisa usar o jeito, o estilo deste autor, caso contrário, gera confusão.

Assim, se vivermos do nosso jeito, segundo o nosso estilo, nós é que somos o “artista”. E aí já sabemos qual é o resultado: pode até chegar a essa pandemia que estamos convivendo, sofrendo.

Mas, originalmente, segundo o Paulo em Éfeso, o Artista é outro – não somos nós. (E isso a gente esquece muitas vezes.)

Ora, é muito fácil culpar um fracasso porque o artista é ralé.

E tem muita gente fazendo isso.

Não. Ao levantar esta manhã, de novo (aliás, ainda era bem escuro – tudo escuro), parecia que seria um novo dia totalmente imprestável, pois não tinha ‘nada de luz que prestasse’… Não dava pra ver nada!

Contudo, não demorou muito – (e eu amo este espetáculo diário! Hoje até minha amada veio me acompanhar!)

Ele sempre surge tímido. Uma luz que não parecia luz. Mas – acreditem-me – aos poucos, aquela escuridão, que mete medo até no corajoso, foi-se escondendo, ou sendo engolida, consumida, pelos raios de luz que pouco a pouco foram tomando conta do espetáculo – mais uma vez!

Então, um poema de Deus precisa ser visto do ponto-de-vista do grande Poeta. Caso contrário, será uma razão para ser vaiado, e calado.

Obra de arte do Artista Divino! Que tal essa definição para você, para mim, no meio da pandemia?!?

Um poema nunca pode se autoproduzir, se escrever a si mesmo. Precisa ser escrito, precisa de um autor. Ele deve fluir do coração do autor.

Atualmente, mais do que em outras épocas, há milhões de pessoas passando por luto. Segundo a estatística, cada morto é pranteado por 6 a 10 pessoas. Temos um milhão e meio de vítimas no mundo, dá entre 6 a 10 milhões de seres humanos como você e eu com lágrimas, com o sentimento de perda. No Brasil, com mais de sete mil falecidos, há no mínimo entre 40 a 100 mil pessoas sentindo dores profundas da separação.

Que tempo difícil!

E aqui estamos nós, crendo que tudo há de passar – que nossa região não será tão atingida, e por isso todo mundo está fazendo o que pode: máscara (agora já tenho umas 10), luvas (comprei mais dois pares), e, sobretudo, ficar em casa…

Mas isso não basta. Temos de cuidar de nossos sentimentos, das emoções. Como está nossa paciência com o próximo? Como está o clima aí em casa? Vamos nos lembrar de quem somos – quem é nosso autor – quem é que nos fez, nos “escreveu”?

Você é um poema de Deus, meu querido, minha querida. Sim, há momentos que esquecemos tudo, e reagimos na nossa pequenez e cegueira.

Escrevo para que acordemos mais uma vez.

Não nos deixemos rebaixar para a última divisão. Somos da primeira, somos portadores de qualidades maravilhosas, somos obras do maior e melhor artista de todos os tempos e da eternidade!

Paulo termina dizendo que somos “um poema escrito” para fazer as boas obras que Ele mesmo já preparou.

Veja lá como Jesus viveu nesta terra, e vamos imitá-Lo em sua forma de tratar os que sofrem. Você se lembra da mulher que caiu e que os líderes religiosos queriam apedrejar, porque era o que a LEI dizia?

Ou, dos doentes – os leprosos, em quarentena, FORA DA CIDADE, a quem ninguém podia tocar, ou vice-versa? Ele os tratou com carinho, com o poder de cura! E tantas outras “obras” humanas e humanizadoras que ele fez – tantas, que um dos evangelistas (João) disse que “se fossem escritas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos”.

Oro hoje por todos nós, que não sejamos carregados pelas enxurradas do ódio e da ignorância, mas que caminhemos no caminho da paz, da misericórdia, e do perdão – os caminhos do nosso Autor e Criador, o Senhor Jesus Cristo.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br