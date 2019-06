Vacina contra gripe está esgotada na maioria das cidades da região

Somente Imbé de Minas ainda conta com algumas doses disponíveis. Para demais municípios, não há previsão de chegada de novas remessas

CARATINGA- Desde o dia 1° de junho, os postos de saúde ampliaram a imunização contra gripe para pessoas fora do público-alvo, que é formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos completos, idosos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, jovens de 12 a 21 anos de idade que cumprem medida socioeducativa, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. A vacina também é ofertada aos professores de escolas públicas e privadas, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

No entanto, a vacinação ao público em geral está condicionada à disponibilidade de doses. Em Caratinga e região, a procura pela imunização tem sido intensa, mas quem tem buscado os postos não tem encontrado a vacina.

REGIÃO

O DIÁRIO fez contato com os setores de saúde de Caratinga e 12 municípios da região, para saber como está a situação nestas localidades.

Em Caratinga, segundo a Secretaria de Saúde, o município chegou a receber algumas doses extras, que já acabaram. Não há previsão de chegada de nova remessa. É o mesmo caso de Vargem Alegre, que já recebeu mais vacinas, no entanto, restam apenas 20 unidades destinadas às crianças que receberão a segunda dose; e Entre Folhas, em que as doses extras já se esgotaram.

Ubaporanga está aguardando uma resposta da Gerência Regional de Saúde a respeito da disponibilidade de mais algumas doses. “Mas, já foi repassado que não será mais que 90 doses. Não temos mais vacina, somente a segunda dose das crianças”.

De acordo com a secretária de Saúde, Luciana de Seixas Fernandes Barbosa, em Inhapim, a cidade também está sem estoque da vacina. “Foi feito pedido para público aberto, mas sem previsão de chegar”.

São Domingos das Dores também não dispõe de vacinas contra a gripe para o público em geral, apenas a segunda dose para as crianças. A mesma situação vivenciada por Piedade de Caratinga.

Em Santa Bárbara e Santa Rita de Minas, as doses também acabaram e não há previsão de novas remessas, embora já tenham sido solicitadas junto à GRS.

Somente em Imbé de Minas, após as primeiras doses se esgotarem, o município recebeu mais 100 doses, que ainda estão disponíveis à população.

O DIÁRIO tentou contato com os municípios de Bom Jesus do Galho e São Sebastião do Anta, porém, até o fechamento desta edição, não houve resposta.

COBERTURA

De acordo com dados disponíveis às 11h de ontem, no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, na região, a cidade que atingiu a maior cobertura foi São Domingos das Dores. “Graças a um trabalho realizado em equipe pela técnica e enfermeira da imunização, equipe de enfermagem das ESFs, agentes comunitários de saúde e indiretamente com outros profissionais de saúde como motoristas, serventes da limpeza e recepcionistas, conseguimos alcançar o 1° lugar entre os 35 municípios da nossa região”, disse a prefeitura em suas redes sociais.

Confira os últimos balanços da cobertura do público-alvo nos municípios:

BOM JESUS DO GALHO

Público-alvo 4.509 Doses Aplicadas 4.274 Cobertura Vacinal 94,79%

CARATINGA

Público-alvo 24.956 Doses Aplicadas 23.996 Cobertura Vacinal 96,15%

ENTRE FOLHAS

Público-alvo 1.650 Doses Aplicadas 1.750 Cobertura Vacinal 106,06%

IMBÉ DE MINAS

Público-alvo 1.786 Doses Aplicadas 1.666 Cobertura Vacinal 93,28%

INHAPIM

Público-alvo 6.931 Doses Aplicadas 7.642 Cobertura Vacinal 110,26%

UBAPORANGA

Público-alvo 3.320 Doses Aplicadas 3.198 Cobertura Vacinal 96,33%

PIEDADE DE CARATINGA

Público-alvo 2.095 Doses Aplicadas 1.916 Cobertura Vacinal 91,46%

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Público-alvo 2.039 Doses Aplicadas 2.202 Cobertura Vacinal 107,99%

SANTA RITA DE MINAS

Público-alvo 1.790 Doses Aplicadas 1.740 Cobertura Vacinal 97,21%

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Público-alvo 1.323 Doses Aplicadas 1.517 Cobertura Vacinal 114,66%

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Público-alvo 1.461 Doses Aplicadas 1.506 Cobertura Vacinal 103,08%

VARGEM ALEGRE

Público-alvo 1.721 Doses Aplicadas 1.962 Cobertura Vacinal 114,00%