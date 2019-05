União Card realiza encontro de capacitação para funcionários

CARATINGA – Como a saúde pública no país se tornou um caos, com enormes filas de espera, hospitais fechando e pessoas morrendo sem atendimento, a União Card vem se preocupando em garantir que todas as pessoas tenham direito a um atendimento médico digno pagando um valor que cabe no orçamento familiar.

O União Card é um cartão de desconto com valor mensal de R$ 30,00 e através dele o cliente e seus dependentes tem direito a vários benefícios com descontos exclusivos em uma enorme rede de parceiros credenciados, consultas e exames com preços populares.

Na manhã de ontem, os funcionários do cartão de desconto União Card se reuniram com a gerente Ana Paula Rodrigues Porto e o tesoureiro da Casa de Saúde Nilo Carlos da Silva Júnior para um momento de capacitação.

Ana Paula destacou que o objetivo do encontro foi reciclar informações internas da venda do cartão de desconto e qualificar os vendedores para deixarem o cliente satisfeito com o serviço oferecido. “Hoje contamos com uma cartela enorme de médicos credenciados, atendimento de consultas na Casa de Saúde a R$ 40,00, e temos o final de semana com pediatria 24h de plantão, clínicas grandes como parceiras, serviços funerários e óticas. E a novidade é que o União Card para empresas, que sai por R$ 25,00, para cada funcionário e sua família”.

A gerente deixa claro que a União Card é um cartão de desconto e não um plano de saúde, mas que traz inúmeros benefícios ao cliente, como também uma clínica exclusiva que fica na Rua Raul Soares, número 120, no segundo andar, onde qualquer consulta é R$ 65,00, e tem os serviços ortopedia, ginecologia, psiquiatria, fisioterapia, psiquiatria e outros.

Nilo Carlos da Silva Júnior, tesoureiro da Casa de Saúde, destacou para os vendedores do União Card que é importante manter uma harmonia e aprimorar conhecimentos para atender o cliente da melhor maneira. “A vantagem de ser cliente União Card que é a gente procura dar desconto com valor acessível para as pessoas em exames, cirurgias, consultas, internações, óticas, tratamentos dentários e farmácias e muito mais”.