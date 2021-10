UMA MENSAGEM PARA VOCÊ!

Eugênio Maria Gomes

Os dois últimos textos que eu publiquei continham “pegadinhas” e “charadas”. Uma brincadeira e uma forma leve de estimular o leitor a exercitar o cérebro junto comigo, já que eu estou naquela fase de tentar provar, para mim mesmo, que eu não estou com qualquer sintoma de envelhecimento cerebral precoce ou, quem sabe, com qualquer pré-disposição ao Alzheimer. Por isso, hoje, resolvi não me preocupar muito com isso e quero deixar uma mensagem “menos original” aqui para você.

Hoje, eu entrego a você o meu coração, sua sensibilidade, abrindo a minha alma para lhe desejar somente coisas boas.

Por mais que eu tenha guardados em mim os bons sentimentos, o estoque será pequeno se comparado a tudo o que tenho recebido de bom nas minhas relações familiares, amorosas e sociais. Por isso, o melhor de mim, eu lhe ofereço neste dia. Eu lhe desejo amor, paz e alegria.

Que você encontre sempre um ombro amigo para recostar a sua cabeça e fazer o que tiver vontade. Talvez, apenas pensar um pouco, ou quem sabe somente utilizá-lo como apoio enquanto você observa ao longe. Mas, se for preciso, que ele seja suporte para o seu choro e, até, para a sua dor.

Que ao nascer do dia você possa receber sorrisos, cumprimentos cordiais, talvez um beijo ou, apenas, encontrar uma boa companhia para o café da manhã. Se por algum motivo nada disso for possível, que você possa abrir uma janela e sentir o sol, o vento ou a chuva – filhos esplêndidos do Criador -, e perceber que a sua própria beleza também faz parte da natureza de Deus.

Que sintas agora quão maravilhoso é viver, poder recomeçar a cada dia, desfazer o malfeito e refazê-lo melhor, bem-feito. Que você consiga sentir e exalar o perfume do bem, que inebria a alma e afaga os corações.

Que no decorrer deste e de todos os dias da semana que se inicia, você receba e distribua abraços. E que esses abraços sejam cheios de carinho, de respeito, de bem-querer. Abraços leves, fortes, calorosos, bem encaixados ou até desajeitados, mas sempre suficientes para lhe dizer que você é importante para os braços que o envolverem.

Hoje, com o peito cheio de amor, desejo-lhe o melhor astral. Que você seja tomado, apenas, por bons sentimentos. Que o seu dia passe ao largo do rancor, da ira, da inveja ou de qualquer outro sentimento ruim. Que a paz, a luz e o calor humano se façam presentes em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar que você receba ou direcione a alguém.

Gostaria que você soubesse de uma coisa: cada dia é importante, é uma dádiva de Deus e precisa ser vivido em plenitude, mesmo quando aparentemente isso não nos pareça possível. Que hoje, de uma maneira muito especial, você sinta a ternura, a bondade e o amor de Deus para contigo. Entregue a Ele as suas alegrias, os seus sofrimentos, o seu corpo e a sua alma.

E para terminar, uma luz no fim do túnel: pegue a palavra ou a letra existente após o quarto espaço de cada um dos dez parágrafos deste texto e receba a minha mensagem especial de domingo para você, caro leitor.

*Eugênio Maria Gomes é professor e escritor