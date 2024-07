COLUNA ABRINDO O JOGO

Final de semana especial

Sábado (20) e domingo (21) foram dias de muito trabalho, mas, também especiais. Mais uma vez ao lado da companheira Marina Pires, encerramos mais um Campeonato Regional das categorias de base 11 e 13 da Liga Caratinguense de Desportos. Um dos principais objetivos quando assumimos a entidade em março de 2022, era exatamente voltar a promover competições de incentivo ao futebol de base. Desde então, foram competições de Sub 11, 13, 15 e 17.

Domingo começamos mais um Campeonato Regional adulto da LCD. Estive em Santa Bárbara do Leste, acompanhando a estreia do atual vice-campeão o Tubarão. Mais uma vez, vi de perto quanto a cidade é apaixonada pelo seu time e a importância que dão ao certame que já conquistaram três vezes. Porque disse no início que se tratou de um final de semana especial? Porque, restando pouco mais de quatro meses para o final do ano, são também minhas últimas como presidente da Liga Caratinguense de Desportos. Desde o final do ano passado, não é novidade para às pessoas mais próximas que por decisão pessoal, não irei permanecer na LCD em 2025. Além de questões familiares como a saúde debilitada de minha mãe que levou ao seu falecimento a um mês atrás, pesou também projetos profissionais na Rádio e TV, além de projetos sociais esportivos já em andamento. Portanto, a cada evento, que participo como presidente da Liga, é também um momento de despedida e fechamento de ciclo.

Encerrar ciclos

Quando aceitei o desafio de assumir a LCD sabia que não seria nada fácil. Mesmo tendo aprovação da enorme maioria das pessoas, às cobranças são normais, proporcional a expectativa criada em relação a gente, assim como críticas também. Quem tem origem como as minhas, está mais que acostumado a conviver com tudo isso.

Tendo um calendário pra cumprir com a edição da 8ª Copa da Amizade de futsal, que começa nesta quinta-feira (25) com o maior número de atletas inscritos mais de 900, além do Campeonato Regional adulto de futebol que já começou, ainda temos alguns momentos no projeto Social Cidadão do Bem de Taekwondo, criado em parceria com a Associação Korion e Polícia Militar MG. Portanto, até o final do ano, temos trabalho pela Liga Caratinguense de Desportos. Claro, contando sempre com a parceria e competência da diretora Marina Pires.

A Liga tem história

Já faz algum tempo que nossa Liga Caratinguense de Desportos não tem o mínimo de estrutura para funcionar como deve. Mas, ainda é uma entidade que carrega uma tradição enorme, e uma história de muita relevância para nosso futebol. Tenho absoluta certeza que temos bons nomes para assumir a entidade em 2025. Afinal, uma entidade criada em 1962, ainda que não tenha estrutura, tampouco o apoio que merece, é maior que qualquer dirigente. Às pessoas passam, as entidades ficam.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm