COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional é sempre importante

Particularmente, acompanho a história do Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos desde os meus tempos de criança. Como já falei inúmeras vezes, fui criado na casa de dois craques do nosso futebol, Élvio e César do Canuta. Desde os seis anos de idade, o assunto da casa era só futebol. Cresci assistindo aquela geração maravilhosa de jogadores e vi times incríveis como: Caratinga (campeão 1980), Esplanada (1982), América (1983) e tantos outros. Não ouvi falar, estava lá a beira do campo e muitas vezes nos vestiários levados pelo técnico Canuta, a quem eu carinhosamente chamava de “Tio Zezé”.

Muito anos se passaram, gerações em gerações, o certame passou por diversas dificuldades, chegando até mesmo a deixar de ser promovido por várias vezes e períodos, mas, o torneio criado em 1965, independente de quantidade de participantes, e quem estiver a frente da LCD, pra mim, será sempre o Campeonato de futebol amador mais importante, tradicional e charmoso de todos que conheço. Quem conhece a história do nosso futebol sabe bem disso.

Regional: Final de semana tem

Depois de uma primeira rodada empolgante com direito a goleada e golaços, neste domingo tem mais. O Córrego Novo tentará se reabilitar diante 1° de Maio que fará sua estreia fora de casa.

Em casa, o Esplanada bicampeão Regional, recebe o ótimo time da APEC de Piedade de Caratinga que ficou no empate no clássico da cidade contra a Chapecoense. Dois grandes jogos, sem dúvida.

Esporte dá ou não dá voto?

Esse é um debate recorrente nas resenhas de boleiro, botecos e beira de campo. Afinal, Esporte dá voto ou não? Na minha humilde opinião, investir em esportes da boa votação sim. Porém, o que acontece infelizmente na maioria das vezes, é que não existe investimento e sim promessas não cumpridas. Aí, cobrar votos de quem foi enganado por quatro anos é querer demais, né.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]