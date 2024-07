Homem de Ataléia que trabalhava de garçom em Portugal é assassinado após defender mulheres

‘Eles foram muito covardes’ diz irmã do rapaz

Kildery Eduardo Ferreira Silva, de 21 anos, era de Ataleia, interior de MG, e foi atingido por uma facada após deixar o trabalho no restaurante

TRAGÉDIA – Um garçom mineiro, natural da cidade de Ataléia, no Vale do Mucuri, foi assassinado a facadas, na noite da última quarta-feira (23), ao defender mulheres que eram assediadas por um grupo de homens no restaurante onde ele trabalhava, na praia de Carcavelos, em Lisboa, Portugal. Keldeny Eduardo Ferreira da Silva, de 21 anos, foi agredido e morto pouco antes de largar o serviço.

Segundo informações do jornal local “Correio da Manhã”, o jovem brasileiro trabalhava no restaurante Grande Onda, à beira da praia, quando viu um grupo de homens importunando duas mulheres. Ele teria chamado atenção dos suspeitos e continuou trabalhando, chegando a ligar para a irmã para que ela chamasse um carro para ele voltar para casa.

Pouco antes da meia-noite, quando aguardava pelo veículo, ele acabou esfaqueado no pescoço, próximo à garganta, sendo “deixado para morrer”, ainda conforme o veículo local. Os suspeitos fugiram, mas, horas depois, um deles se apresentou à polícia portuguesa e confessou o crime. Câmeras de segurança poderão ajudar a identificar os demais envolvidos.

– Vaquinha

Nas redes sociais, Kesilley Cristina, irmã do rapaz morto, informou que o traslado do corpo para o enterro no Brasil será pago pelo proprietário do restaurante onde eles trabalhavam. Porém, uma vaquinha foi criada para ajudar a jovem a viajar para acompanhar a despedida do irmão.

As doações podem ser feitas por PIX. Confira os detalhes na postagem divulgada pela irmã do jovem nas redes sociais: @kesilley_cristina .

Fonte: Diário de Teófilo Otoni