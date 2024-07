60,3% dos comerciantes mineiros serão impactados pelas vendas do Dia dos Pais deste ano

Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência & Pesquisa da Fecomércio MG sobre a expectativa dos empresários do comércio para o Dia dos Pais mostra que 60,3% dos varejistas mineiros são impactadas pela data. Entre estes comerciantes, 55,2% têm a expectativa de vendas melhores neste ano em relação ao ano passado. Esse percentual é menor do que o visto nos anos de 2021, 2022 e 2023 e se aproxima do observado no período pré-pandemia, em 2019, quando 47,90% dos comerciantes impactados pela data tinham boas expectativas de venda no ano em comparação com o ano de 2018.

De acordo com Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, esse resultado era esperado. “Nos primeiros anos posteriores à pandemia a expectativa de vendas se dava por meio de uma base fraca, em que qualquer incremento nas vendas era sinalizado por um crescimento expressivo das expectativas de vendas melhores. No entanto, em 2024 já há total normalização desde processo, sendo que as expectativas de vendas melhores são reais, sendo um bom termômetro para o comércio varejista”, explica a economista.

Conforme 407 comerciantes de todas as regiões do estado ouvidos na pesquisa, os motivos apontados para a expectativa de aumento de vendas no Dia dos Pais foram: em primeiro lugar, o otimismo (43,8%) seguido do aumento do volume de vendas nos últimos meses (34,8%), novos produtos no mercado (18,2%) e por último o valor afetivo da data (13,4%). Ao contrário do observado em outras datas comemorativas, como o Dia das Mães, o valor afetivo da data como influenciador de compra no Dia dos Pais foi o último na ordem dos motivos citados pelos empresários que esperam vender mais.

Se o apelo afetivo da data é percebido como baixo, os comerciantes impactados pretendem incentivar as compras e mobilizar os clientes, sendo que 35,5% vão fazer promoções, 34,3% divulgação em redes sociais e 19,2% propaganda. As vendas on-line serão utilizadas por uma parcela de 65,3% dos comerciantes.

Para 76,7% dos varejistas, a opção é utilizar os próprios estoques para as vendas do Dia dos Pais. Em contrapartida, 23,3% dos comerciantes afirmaram que pretendem investir em produtos específicos para a data.

Roupas, bebidas, carnes, kits e cestas se destacam como itens que devem ser os mais vendidos no Dia dos Pais na visão dos empresários. Para 29,1% deles, o ticket médio ficará entre 100 e 200 reais. Entre os empresários, 38,4% acreditam ainda que o ticket médio deverá ser de R$ 70,01 a R$ 200,00.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos, fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.