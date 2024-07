Grupo Educacional Faveni inaugura 20 novos polos em julho

Expansão prevê 600 unidades até final de 2025

CARATINGA – O mês de julho tem sido de amplo crescimento para o Grupo Educacional Faveni que inaugurou 20 novos polos e ainda este mês abrirá outros 25; até o final de agosto serão 120 novos endereços.

Dirigida por Leandro Xavier Timóteo, a Faveni planeja chegar no ano de 2025 com 600 unidades: “Nossa meta é democratizar o acesso à educação de qualidade, por isso estamos empenhados em estar presentes em todo o País, seja com centros físicos ou pelos cursos EAD”, afirma o empresário.

Atualmente, o Grupo Educacional Faveni conta com mais de 300 polos em todo o Brasil e oferece cursos de graduação, mais de 1.500 cursos de pós-graduação, extensão e idiomas em formato presencial e ensino à distância e são, não só reconhecidos, mas também têm nota máxima pelo MEC.