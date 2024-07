COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional 11 e 13: Dia de Campeão!

Hoje é dia de conhecermos os campeões regionais das categorias sub 11 e 13 da Liga Caratinguense de Desportos. Escola do Flamengo e Ipanemense se enfrentam nas duas categorias a partir das 8h30 no estádio do Carmo, campo do Esplanada. Como sempre falo em meus programas de rádio, TV, ou aqui na coluna AJ, promover competições para a garotada sempre foi algo que tive um prazer enorme de fazer parte. Apesar de algumas situações desagradáveis no percurso, a decisão do título é o ápice para quem está à frente, mas, principalmente para os meninos e suas famílias. Vencer o jogo e colocar a medalha no peito é um momento único na vida desses garotos. Não sei quem irá conquistar o título. Mas de uma coisa tenho absoluta certeza, o compromisso de valorizar e apoiar às competições de base foi mais uma vez cumprido. Isso não significa que não houveram falhas ao longo do caminho, mas, que não faltou esforço e trabalho para que fosse um ótimo campeonato, dentro das condições que temos. Na minha humilde opinião, independente de quem leve o título de campeão, mais importante é que nossas crianças saibam competir respeitando o adversário e o espírito esportivo.

Contagem regressiva para Copa da Amizade

Dias 25, 26, 27 e 28 desse mês, Caratinga será palco da 8ª edição da Copa da Amizade de Futsal. A expectativa é de mais de 1.000 pessoas entre atletas e comissões técnicas em nossa cidade. Organizar um evento desse tamanho é um desafio enorme em todos os sentidos. Logístico, físico-financeiro e emocional. Afinal, promover algo desse tamanho, sem dinheiro público, e praticamente sem recursos próprios, torna tudo ainda mais difícil. As parcerias são primordiais para a consecução do projeto e o sucesso ao final da competição. Para esse ano, a Copa da Amizade teve um crescimento excelente em relação aos times e projetos sociais participantes. Isso significa um nível ainda mais alto em quadra nos próximos dias.

Todo mundo tem projeto

Confesso que nunca vi tanta gente falando que tem projeto esportivo para nossa cidade. Como gostaria que fosse verdade viu. Mas, como estamos em ano eleitoral, sempre fico com os dois pés atrás. Afinal onde estavam todos esses projetos e ótimas ideias nos anos anteriores? Porque esses projetos não apareceram antes? Enfim, o eleitor deve estar muito atento a essas promessas, a grande maioria não passa de ideias sem a menor pretensão de acontecer.

