Pai atropela acidentalmente bebês gêmeas em MG; uma está em estado gravíssimo

Homem estava em estado de choque, conforme informações da Polícia Militar

Duas bebês gêmeas, de 1 ano e oito meses, foram atropeladas pelo pai, de 45 anos, enquanto brincavam na garagem de casa em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, nessa quarta-feira (24 de julho). Uma delas está em estado gravíssimo. Já a irmã teve apenas escoriações no pé. O homem contou que não viu as meninas no local e, conforme boletim de ocorrência, estava em estado de choque.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o pai das crianças relatou que chegou em casa e abriu o portão da garagem. Como existe um desnível, ele não percebeu que as gêmeas estavam no local e atropelou as filhas acidentalmente.

Imediatamente, o homem levou a criança até uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde ela recebeu os primeiros-socorros. A menina foi levada para o hospital e diagnosticada com trauma cranioencefálico (TCE). Ela permanece internada em estado gravíssimo. Conforme avaliação médica, possivelmente uma das rodas do carro passou por parte da cabeça da criança e pelo ombro.

Segundo informações da Polícia Militar, a documentação do carro estava regular, e o homem não apresentava sinais de embriaguez.

Fonte: O Tempo