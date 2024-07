Morre uma das bebês atropeladas acidentalmente pelo pai em Minas

Uma das bebês atropeladas acidentalmente pelo pai em Montes Claros, no Norte de Minas, morreu na noite dessa quinta-feira (25 de julho) na Santa Casa da cidade. Segundo a unidade de saúde, a família doou os órgãos da criança, que tinha 1 ano e 8 meses.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (24 de julho), enquanto duas irmãs gêmeas brincavam na garagem de casa. Segundo a Polícia Militar (PM), o pai, de 45 anos, relatou que chegou à residência, abriu o portão e, como há um desnível, não percebeu que as filhas estavam no local e as atropelou.

O homem, então, levou uma das meninas, em estado mais grave, a uma base do Samu, onde ela recebeu os primeiros socorros. A bebê foi encaminhada para a Santa Casa e diagnosticada com traumatismo craniano. Conforme avaliação médica, uma das rodas do carro possivelmente passou por parte da cabeça e pelo ombro da criança.

O boletim de ocorrência afirma que o pai das bebês estava em estado de choque e que a outra garota sofreu apenas escoriações no pé. De acordo com a PM, a documentação do carro estava em dia, e o homem não apresentava sinais de embriaguez.