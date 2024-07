Mulher se finge de morta para sobreviver após ser estuprada e agredida dentro de parque em BH

O suspeito fugiu depois que a vítima se fingiu de morta e é procurado pelas autoridades

Uma mulher de 45 anos foi atacada, estuprada e agredida com pedradas dentro do parque Professor Guilherme Lage, no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (26). O suspeito fugiu depois que a vítima se fingiu de morta e é procurado pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a mulher contou que estava dentro do parque, por volta de 21h, quando foi atacada pelo suspeito, que a dominou. Ela então entrou em luta corporal com ele para se defender e chegou a morder um dos dedos da mão do agressor, mas acabou rendida pelo homem.

O suspeito então estuprou a vítima e, em seguida, passou a agredi-la na cabeça com uma pedra. A mulher ficou imóvel e se fingiu de morta até que o homem fugisse.

Mesmo ferida e nua, a vítima conseguiu caminhar até uma base da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte onde pediu ajuda. O Samu foi acionado e socorreu a mulher para o Hospital Municipal Odilon Behrens. Ela apresentava diversas lesões pelo corpo e traumatismo crânio encefálico (TCE).

Conforme a PM, populares afirmaram terem visto o suspeito fugindo atravessando o Anel Rodoviário pelado com um ferimento em uma das mãos e entrando em um aglomerado do bairro São Gabriel, conhecido como São Gregório, que também fica na região Nordeste de Belo Horizonte.

A PM foi acionada e fez buscas pelo autor. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que investiga as circunstâncias e a autoria do crime praticado. Até o momento, o suspeito não foi identificado e diligências seguem em andamento.

A reportagem questionou a Prefeitura de Belo Horizonte sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Tempo