TRÁGICO FIM DE UM MISTÉRIO

Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado. Julemar estava enterrado em uma cova, no meio do mato. Polícia acredita que o crime foi premeditado

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O mistério em torno do desaparecimento de Julemar Dias da Silva, 35 anos, terminou na manhã desta terça-feira (27) e de forma trágica, quando seu corpo foi encontrado pela polícia, familiares e amigos, em uma cova, no meio do mato, no Córrego do Tatu, zona rural de São Sebastião do Anta.

Julemar estava desaparecido desde a última sexta-feira (23). Ele morava no córrego dos Ferrugem, zona rural de São Domingos das Dores, mas foi visto pela última vez no sábado (24) no córrego dos Marianos, na casa de um suspeito, onde foi apreendida uma pistola calibre 380. No córrego dos Marianos a Polícia Militar também encontrou manchas de sangue na estrada e o boné de Julemar.

Nesta última segunda-feira (26), o carro de Julemar foi localizado abandonado no Córrego do Tatú, zona rural de São Sebastião do anta.

CORPO ENCONTRADO

Vários amigos e familiares de Julemar estavam junto da polícia procurando por seu corpo, e conseguiram encontrá-lo ontem (27), uma cova grande, onde ele estava enterrado provavelmente desde o último sábado (24). “Era uma cova grande e o fato pode ter sido premeditado, inclusive a perícia disse que ela não teria sido feita de um dia para outro, dando entender que já estava pronta. Fato é que devido às diligencias ininterruptas, a PM identificou dois suspeitos, apreendeu uma arma de fogo e uma motocicleta aparentemente usada no dia do crime” disse o tenente Christófori.

Ainda de acordo com o tenente, os dois suspeitos já têm as identidades conhecidas pela PM, e seguem foragidos. “Um deles chegou a ser apresentado e teve a arma apreendida, mas foi ouvido e liberado, pois não tinham tantos elementos, mas agora existem fortes indícios da sua participação. A casa desse suspeito está fechada, mas em um dos cômodos, que estava aberto, foi encontrado um capacete de cor branca, semelhante ao o que aparece nas imagens das câmeras se segurança, usado pelo motociclista que seguia o carro de Julemar, levantando fortes indícios de sua participação”, contou o oficial.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e constatou que vários disparos de arma de fogo foram efetuados na região da cabeça de Julemar. No local dos fatos foram recolhidas diversas cápsulas de calibre 380. A polícia acredita que Julemar tenha sido assassinado no sábado (24) no córrego dos Marianos, ainda em São Domingos das Dores, e depois foi arrastado para a cova na zona rural de São Sebastião do Anta.

A motivação do crime ainda não foi apurada. “A Polícia Civil já está trabalhando nas linhas de investigações, já tem as informações dos suspeitos, e contribui de forma efetiva com a perícia em três locais. Acreditamos que o mais breve possível tudo será desvendado. A PM não pode deixar de agradecer todo empenho da população, familiares da vítima e militares de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta, que estavam empenhados desde o começo”, concluiu o tenente.

ENTENDA O CASO

Julemar Dias da Silva, de 35 anos, morador do córrego da Ferrugem, na zona rural de São Domingos das Dores, estava desaparecido desde a última sexta-feira (23). A esposa dele relatou que Julemar saiu de casa no veículo dele, um Fiat Uno Mille Economy de cor preta, com placa MSM-1B76, e não mais retornou.

Na noite do último sábado (24), a Polícia Militar recebeu informações que no córrego dos Marianos, na zona rural de São Domingos das Dores, moradores teriam ouvido diversos disparos de arma de fogo. No local das denúncias, os militares depararam com marcas de sangue no chão e também um boné caído com marcas de perfuração. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local, onde foram localizados vários cartuchos deflagrados de calibre 380 e também um projétil de munição.

De acordo com a PM, a esposa reconheceu o boné como sendo o de Julimar. Ainda conforme a PM, foi apurado que Julemar esteve na residência de um indivíduo, de 35 anos, e teria sido o último local em que ele foi visto. A PM tinha conhecimento que o suspeito possuía uma arma de fogo calibre 380 em sua residência, pois, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em data anterior, e que também ele seria envolvido com o tráfico de drogas. Em razão das evidências, a arma de fogo do suspeito foi apreendida.

O suspeito chegou a ser encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caratinga, juntamente com todos materiais apreendidos para prestar esclarecimentos.