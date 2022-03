Terceira etapa de revitalização do Parque de Exposições de Caratinga

Processo licitatório contempla obras de muro de contenção e pavimentação asfáltica

CARATINGA– A Prefeitura abriu processo licitação de contratação de empresa para dar continuidade à obra de revitalização do Parque de Exposições João da Costa Mafra, no município de Caratinga.

Como parte da terceira etapa da obra, a área sofrerá intervenções com pavimentação asfáltica em um pequeno trecho do parque e muro de contenção. Também serão executados passeios em piso de concreto armado (calçadas), plantio de grama esmeralda, pisos em granilite e em ladrilhos hidráulicos.

O valor previsto para execução desta obra é de R$ 364.666,78. O projeto da Secretaria de Agricultura é que com a conclusão de todas as etapas, o espaço esteja pronto para realização de shows, pista para desfile de animais, galpão das baias para abrigo dos animais em exposição, provas de laço e leilões com instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, louças, tanque e bancada, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, novos banheiros, iluminação e novo galpão para exposições agropecuárias.