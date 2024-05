Tenente caratinguense é a primeira mulher a ser comandante de Companhia Destacada

Oficial Suelen Mafra vai comandar a 272ª Companhia PM, com sede em Abre Campo, e que comporta ainda as cidades de Pedra Bonita, Sericita, Matipó, Caputira e Santa Margarida

ABRE CAMPO – O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar designou a tenente Suelen Mafra para comandar a 272ª Companhia PM, com sede na cidade de Abre Campo, e que comporta ainda as cidades de Pedra Bonita, Sericita, Matipó, Caputira e Santa Margarida.

Após cinco anos à frente da Assessoria de Comunicação Organizacional, a oficial foi encaminhada rumo a novos desafios, especialmente por ser a primeira mulher a comandar uma Companhia destacada na área do 11º Batalhão.

CURRÍCULO

Tenente Suelen Mafra é natural de Caratinga e cresceu em Santa Rita de Minas, incluiu na Polícia Militar de Minas Gerais no Curso Técnico de Segurança Pública, em 2007, no 11º Batalhão e após se formar Soldado trabalhou em Inhapim, Caratinga e Ipatinga. Em 2014 passou no concurso para o cargo de Oficial e após concluir o curso em 2016, na cidade de Belo Horizonte, foi designada novamente para atuar em Manhuaçu onde esteve à frente do 1º pelotão da 72ª Cia PM, foi chefe de curso do Curso de Formação de Soldados de 2017 e 2018 e atuou na Assessoria de Comunicação.

“A militar se despede da atividade de comunicação com a sensação de dever cumprido deixando um legado de excelência tanto no trato com os órgãos de imprensa, quanto no assessoramento ao Comando da Unidade nas atividades de cerimonial, marketing, endomarketing”, enaltece o comando do 11º BPM.