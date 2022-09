Taxas juros americanos!!!

O Fed, o Banco Central Americano, elevou os juros mais 0,75% colocando agressividade para conter a inflação, pressionou as cotações de grande parte das commodities e o mercado acionário nos EUA. No mercado de café, começamos com muita oscilação a semana, pois mercado apresentou com baixa de 385 pontos ficando com US221,30 por libra peso e dólar cotado em 5,166.

Especulação!!!

No café, especuladores e fundos com interesses de curto prazo acompanharam esses movimentos globais de queda nos ativos de risco e pressionaram as cotações. A falta de estoques de café, tanto nos países produtores como nos países consumidores, e os seguidos eventos extremos no clima global, que vêm derrubando a produção mundial de café nos últimos anos, foram colocados em segundo plano.

Narrativas

Criaram a “narrativa” que, apesar das exportações brasileiras de café em agosto último terem recuado 2 % em relação aos embarques de agosto de 2021, elas foram acima do esperado pelo mercado. A realidade, neste semestre, em condições climáticas normais, os embarques brasileiros estariam subindo sensivelmente, pois, na produção de arábica, 2022 deveria ter sido ano de safra alta, comenta analistas do setor.

Chuvas

A chegada das chuvas nesta primeira quinzena de setembro, fracas e irregulares, sobre os cafezais do sudeste brasileiro, foi usada para pressionar as cotações. Essas chuvas, insuficientes, já cessaram, e a nova previsão é que só deverão retornar no decorrer de outubro próximo. Aqui em Caratinga nas regiões altas os pluviômetros chegaram até 12 mm de chuvas. Para muitos só deu para pagar a poeira!!!

Fundamentos

Os fundamentos continuam indicando um quadro difícil e preocupante para o abastecimento global de café. Já não existem dúvidas de que a quebra na safra brasileira de café 2022/2023 foi maior do que a inicialmente projetada por agrônomos, produtores e cooperativas. O lento movimento de chegada de lotes da nova safra aos armazéns é inédito. Os problemas climáticos se repetem em outros importantes países produtores na atual crise climática global.

Cooxupé

Em entrevista, na quarta-feira (21), ao jornal Valor Econômico, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Cooxupé, maior cooperativa de café arábica do Brasil e do mundo, disse que, com a colheita de café próxima do fim, a Cooxupé revisou para baixo sua projeção de recebimento do grão neste ano. Agora, a cooperativa prevê que seus cooperados entregarão 4 milhões de sacas de café na temporada, volume 15% menor do que a estimativa, já preocupante, do início do ano.

Cooxupé II

Segundo o presidente, a diminuição da colheita neste ano é consequência da quebra de safra causada pela geada que ocorreu em 2021, que afetou os cafezais do Centro-Sul do país, e das estiagens prolongadas. Melo disse ainda, que há risco de a próxima safra 2023 sofrer com a atual falta de chuvas, na época de florada das árvores. “Elas ainda não estão bem recuperadas para a próxima safra como esperávamos no início do ano”, disse. Ele acredita que a próxima colheita 2023 poderá ser melhor do que a de 2022, mas não uma “safra grande”.

Estoques na Bolsa

Os estoques de café certificado na bolsa, em Nova Iorque, caíram 31.318 sacas. Estão em 532.448 sacas, menos de um terço das 2.164.372 sacas existentes um ano atrás. Caíram neste período 1.631.924 sacas. Apenas neste mês de setembro, os estoques certificados já caíram 150.894 sacas.

Mercado físico brasileiro

Os compradores foram diminuindo as bases de preços ao longo da semana, acompanhando as quedas na bolsa em Nova Iorque e o sobe e desce do dólar frente ao real. Os vendedores em sua grande maioria ficaram fora do mercado por toda a semana. As vendas concretizadas, foram com lotes de produtores que precisaram de “caixa” para cumprirem compromissos que estão vencendo. O total de vendas continua bem abaixo do usual para esta época de início de ano-safra.

CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de agosto foram embarcadas 2.761.643 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 69.990 sacas a menos que no mesmo mês de 2021 e 244.975 sacas mais que no último mês de julho. As exportações brasileiras de café neste ano, de janeiro a agosto, totalizaram 25.275.637 sacas, 5,3 % menos que no mesmo período de 2021.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira recebeu nesta terça-feira (20) o governador Romeu Zema para uma passeata no centro da cidade e um almoço no Paleta, restaurante tradicional da santa terrinha. Welington apoiou o governador desde a primeira hora e se posicionou politicamente desde o aniversário da cidade em junho quando entrevista ao podcast do DIÁRIO.

Almoço de Zema

O governador de Minas, líder nas pesquisas de opinião pública, demonstrou sua característica de simplicidade almoçando como cidadão comum, sem a pompa que o cargo até pouco tempo atrás se fazia publicitar. O que se vê do prefeito de Caratinga e do governador é que dinheiro público é para as políticas públicas. Os gastos de almoço e jantares suntuosos, ficaram no passado.

Mauro Lopes

Outro nome da política local que acompanhou o governador Romeu Zema foi o deputado federal Mauro Lopes. O deputado caratinguense foi um dos deputados mineiros que já manifestaram apoio ao governador e as iniciativas de Minas junto ao governo federal. Pelo visto a cidade tem tudo para ficar sintonizada com o governo do estado, caso Zema consiga a reeleição em 2 de outubro.

Adalberto

O candidato a Assembleia Mineira Adalberto Lopes (PP), também foi um dos que mais aproveitaram a vinda do governador Romeu Zema à Caratinga. Adalberto, que pleiteia uma das vagas do legislativo mineiro, promoveu espaço de campanha ao lado do governador, algo que pode lhe render a simpatia hoje e que sabe a partir do ano que vem, se eleito for!!!

Marcos Inácio

O radialista da 94,1 FM, Marcos Inácio, vem se destacando na política local, como coordenador da campanha de Mauro Lopes e Adalberto. Com os custos de campanha enxutos, Marcos Inácio tem se desdobrado para convencer as lideranças ao trabalho árduo de conquista de votos. O resultado veremos nas urnas, mas que o radialista tem conseguido fazer com que a equipe se desdobre, aí tem sim!!!

Leonardo Sathler

Outra campanha que muitos acreditavam que seria amadora na cidade e vem surpreendendo no tocante é a do candidato a deputado federal, o empresário Leonardo Sathler. Se as urnas irão responder ao apelo político do candidato do Bolsonaro na cidade, só veremos em 2 de outubro. Agora que a campanha dele está bem organizada e surpreendendo, isso está!!! Parabéns a equipe!!!

Odiel de Souza

Outro coordenador de campanha que anda bem entusiasmado esperando bombar nas urnas é Odiel de Souza, que coordena a campanha de Dr. Giovanni. Ele, que é um dos políticos mais experientes da santa terrinha, vê que para o momento e para trabalhar contra grandes orçamentos eleitorais, é fazer uma campanha silenciosa, já que o candidato dele já é conhecido pelo eleitor caratinguense!!! Daí a discrição por demais da campanha de Dr. Giovanni.

Hercílio Diniz

Ontem à tarde uma notícia vinda de Engenheiro Caldas sobre a queda do helicóptero do deputado Hercílio Diniz preocupou a todos. Socorrido com ferimentos, o deputado e outros ocupantes da aeronave foram levados para atendimento hospitalar em Governador Valadares. Com trauma que a cidade de Caratinga e região tem a morte da cantora Marília Mendonça no ano passado, a turma da santa terrinha ficará de orelha em pé. No caso de Hercílio e sua comitiva, o susto passou e todos ficaram bem!!!