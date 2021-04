Suspensão das provas para o Censo 2021

DA REDAÇÃO- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem a suspensão das provas relativas ao Censo 2021.

Por meio de nota, o IBGE disse que, conforme divulgado no dia 26 de março, a votação do Orçamento no Congresso Nacional para o exercício 2021 reduziu em cerca de 96% o total de recursos destinados à realização do Censo Demográfico.

Diante desse cenário, o IBGE comunica que as provas objetivas referentes aos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) (edital 01/2021) e Recenseador (edital 02/2021) não serão realizadas nas datas previstas de 18 e 25 de abril 2021, respectivamente.

O IBGE informa, ainda, que avaliará com o Cebraspe um novo planejamento para aplicação das provas, a depender de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico.

Somente se tratando do município de Caratinga tinham sido oferecidas uma vaga para agente censitário municipal (ACM), nove vagas para agente censitário supervisor (ACS) e 80 vagas para recenseador. Ainda havia vagas para outras localidades da região.