Suspeito de receptação preso e baterias automotivas recuperadas

CARATINGA – A Polícia Militar realizou uma operação nessa quarta-feira (22), e conseguiu recuperar dez baterias automotivas furtadas, além de prender um suspeito de receptação.

De acordo com o tenente Lessa, a Polícia Militar trabalha com dados estatísticos e durante as análises principalmente de furtos na área urbana de Caratinga, percebeu que teve uma incidência muito grande de furtos relacionados a baterias automotivas. “Nesse ano foram registrados 40 eventos, onde tivemos furtos de baterias, então começamos a trabalhar, porque no início do ano, em janeiro tivemos a prisão de dois autores com ferramentas, com baterias que foram recuperadas naquela data, e mesmo posterior a prisão desses autores os furtos continuaram. Através disso começou uma busca de informações, de possíveis receptadores, e hoje foi desencadeada uma operação que contou com apoio de diversos militares em dois endereços de Caratinga”, explicou o tenente Lessa.

Em um dos endereços alvos da Polícia Militar na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale Sol, foram encontradas cinco baterias. “Durante o trabalho de buscas foi apurado que na zona rural de Piedade de Caratinga, uma pessoa ligada ao suspeito de 42 anos teria em sua residência algumas outras baterias, também produtos de furto, o que foi confirmado, sendo encontradas mais cinco, totalizando dez baterias apenas nessa operação e um preso”.

Durante o atendimento dessa ocorrência de receptação, uma vítima fez contato com a PM através do 190 informando que durante a madrugada dessa quarta-feira (22) teve a bateria do seu veículo furtada na rua Lamartine. A vítima esteve na delegacia e confirmou que a bateria era mesmo dela. “Um combustível relacionado a este tipo de delito é que o autor, que geralmente é dependente químico, ele tem onde desaguar esse material, aí tem o motivo de cometer o crime. O receptador é o principal responsável pela ocorrência do crime e não simplesmente a dependência química. A gente orienta que se o proprietário do veículo já realizou a troca da sua bateria, guarde a nota fiscal, guarde o cartão de garantia, ou fotografe, porque lá tem números de identificação, números de série da bateria, e caso a pessoa seja vítima, conseguirá recuperar a bateria de forma mais simples. Outra situação, se você não tem onde colocar seu veículo e ele necessita ficar na rua, providencie algum tipo de alarme na situação da pessoa chegar lá e ter um baque”, concluiu o tenente Lessa.