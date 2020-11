Solidariedade que constrói sonhos

Parceria entre Casa Auxiliadora e AMAC traz mais conforto e alegria para o Lar dos Meninos

CARATINGA – A Casa Auxiliadora materiais para construção é uma empresa que se preocupa com sua responsabilidade social e está sempre realizando ações voltadas para este compromisso. Uma dessas ações é feita em parceria com a AMAC – Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga. A instituição está na reta final da reforma da sede e contou com o apoio da Casa Auxiliadora para construir esse sonho.

Para as obras feitas no refeitório, cozinha, despensa, área de serviço e banheiros, a loja doou revestimentos, louças e tintas. “É muito importante para nós colaborar com o bem estar dos meninos”, comenta a proprietária da Casa Auxiliadora, Sandra Corrêa Cortes.

Além de colaborar com a estrutura física da instituição, a empresa também busca ter contato com os meninos que vivem lá. “Antes da pandemia, fazíamos visitas regulares. Durante o período de isolamento e distanciamento social, evitamos ter contato. Mas, no Dia das Crianças, com autorização do Wagner, coordenador da instituição, fizemos uma visita para eles e levamos presentes. Foi muito bom poder rever os meninos! Eles ficaram muito felizes com nossa presença!”, conta a arquiteta e gerente comercial da loja, Camila Corrêa Cortes.

A visita no Dia das Crianças já era esperada por eles. “Quando dissemos que a equipe da Casa Auxiliadora viria para comemorar o Dia das Crianças, eles ficaram na maior expectativa”, comenta Wagner Castro, coordenador do Lar dos Meninos. “No ano passado ficaram muito felizes com os jogos e brinquedos que ganharam da loja. Mas, este ano, como já estão mais adolescentes, preferiram ganhar roupa e calçado. Eles gostaram muito dos presentes!”.

Outras ações solidárias

Além de colaborar com a AMAC, a Casa Auxiliadora também realiza campanhas de ação solidária. “Em janeiro, quando tivemos fortes chuvas, fizemos uma campanha para arrecadar alimentos e outras doações para as famílias atingidas. Depois, quando começou a pandemia, fizemos uma parceria com a Pastoral da Criança do bairro Esplanada, que arrecadou materiais de limpeza e higiene pessoal para as famílias assistidas”, exemplifica Camila. “Temos quase 30 anos de loja e sempre nos preocupamos em prestar solidariedade àqueles que precisam. Esse é um compromisso que temos com a nossa sociedade”, completa Sandra.