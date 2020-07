Sicoob Credcooper inaugura agência em Imbé de Minas

Cerimônia acontecerá às 9h desta segunda-feira (20)

IMBÉ DE MINAS- Nesta segunda-feira (20), o Sicoob Credcooper realiza a inauguração de sua décima agência na região. O município de Imbé de Minas, que conta com 6.903 habitantes, será contemplado com a estrutura moderna do Posto de Atendimento da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Caratinga.

Devido à pandemia de covid-19, a inauguração que estava agendada para o mês de março precisou ser adiada. Agora, devido ao período de colheita de café, com objetivo de atender aos produtores associados e a toda a comunidade sem que precisem se deslocar de sua cidade de origem, o Sicoob Credcooper decidiu inaugurar o serviço considerado essencial, para facilitar a logística de atendimento.

A cerimônia simbólica será realizada às 9h, com a benção das novas instalações e corte da fita de inauguração, seguindo todos os protocolos de saúde e higienização. A nova agência está situada à Avenida JK, 31, centro.