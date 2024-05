Siamig Bioenergia enfatiza a união no setor bioenergético para o sucesso dos biocombustíveis em Nova York

Destacando a importância da união dentro do setor bioenergético, durante sua fala no segundo painel do evento, que abordou o tema: Brasil – Políticas Públicas para a Transição Energética Sustentável, Campos enfatizou que a coesão e colaboração entre os diversos atores do setor, e os poderes executivos e legislativos, são fundamentais para garantir o sucesso contínuo dos biocombustíveis e da bioenergia.

“Estamos vivendo, no Brasil, um momento de estratégias de descarbonização empresarial e do setor público e começamos a ver governos municipais e estaduais, autarquias federais e empresas a estabelecerem como política, a adoção da utilização do etanol em suas frotas”, apontou.

O presidente da SIAMIG Bioenergia também ressaltou o papel de destaque do setor bioenergético brasileiro na viabilização da economia de baixo carbono e na jornada da mobilidade sustentável.

Moderado por Plínio Nastari, presidente da DATAGRO, participaram do segundo painel, junto ao presidente da SIAMIG Bioenergia, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Guilherme Piai Filizzola; Zé Vitor, deputado federal por Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar do Etanol; Marussa Boldrin, deputada federal pelo estado de Goiás e relatora do Paten; Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA); Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); e Pedro Robério de Melo Nogueira, presidente do Sindaçúcar – AL, diretor da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA) e vice-presidente da Coagro.

O evento

A CITI ISO DATAGRO NY faz parte da Sugar Week de NY, e reúne profissionais e especialistas de todo o mundo para explorar os desenvolvimentos mais recentes e os desafios enfrentados pelo setor bioenergético. Nesta edição, 8 paineis e mais de 20 palestrantes integraram a programação do evento.

