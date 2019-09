CARATINGA- Nathan Vieira, Pablo Bragança e Gabriel Vidigal. Este é o Nathan Vieira Trio e em outubro eles estão promovendo o show Marvel Hits. Uma homenagem ao dia das crianças. A apresentação contém as principais músicas que compõem a trilha sonora dos filmes do universo dos super-heróis Marvel e acontece no dia 12 de outubro, a partir das 19h, no Centro Cultural Casarão das Artes, em Caratinga.

“O show é uma homenagem às crianças, mas é também aos adultos (muitos hoje já papais e mamães) que sempre curtiram as histórias desses heróis dos quadrinhos. Com os filmes, acabou acontecendo um resgate desse universo pra molecadinha mais nova, e as trilhas estão cheias dos grandes clássicos do Rock e Soul porque essas canções têm muito a ver com o perfil dos personagens”, diz Nathan Vieira sobre o show.

O trio sobe ao palco para uma apresentação em formato elétrico, ou seja, guitarra, baixo e bateria na mais clássica das formações do Rock n’ roll. É uma apresentação diferente, somente com canções conhecidas, porém ao mesmo tempo intimista pela proximidade do público e o que se espera é uma grande interação banda e público, aonde as pessoas vão interagindo com música e a ambientação com os personagens do Universo Marvel.

“A gente tá preparando um cenário que possa fazer o público se sentir dentro do Universo Marvel, trazendo ícones de alguns dos personagens na composição. Além disso, um telão com algumas cenas importantes dos filmes.

Por isso o convite é que as pessoas venham fazer parte disso também com a camiseta do seu herói preferido, independente que seja ou não da franquia Marvel. O legal é soltar a criança interior que existe em cada um e curtir um bom som.”, completa Nathan Vieira.

O show Marvel Hits com Nathan Vieira Trio será realizado sábado dia 12 de outubro, a partir das 19h, no Centro Cultural Casarão das Artes, em Caratinga. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos a R$ 10,00 diretamente com os músicos, na Loja Tribu’s, ou no Centro Cultural Casarão das Artes – Rua João Pinheiro, 154. Como ação social concreta, os músicos pedem aos participantes que levem um brinquedo pra ser doado.