SEXTA-FEIRA DE ACIDENTES NA REGIÃO

Carro com professoras cai dentro de córrego em Entre Folhas. Ponte cede e caminhão despenca em rio em Inhapim

ENTRE FOLHAS/INHAPIM – O dia de ontem foi marcado por acidentes onde veículos caíram dentro de córrego e rio. As ocorrências foram registradas em Entre Folhas e Inhapim. Não houve vítimas em estado grave.

Entre Folhas

As professoras Lucimar Pires de Faria, 54 anos, e Maria do Carmo da Silva Costa, 55, levaram um grande susto na manhã de ontem, quando o carro em que estavam caiu dentro de um córrego. Chovia muito no momento do acidente.

Segundo o sargento Michel, da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu na rodovia MG-425, km 51, município de Entre Folhas. As professoras estavam no veículo Peugeot e seguiam de Vargem Alegre para Entre Folhas, quando ao sair de uma curva, depararam com uma queda de barreira na pista, a condutora perdeu o controle da direção, o Peugeot rodou, chocou contra uma cerca e caiu no córrego.

Por conta das chuvas o córrego estava muito cheio. As duas professoras conseguiram sair do veículo e foram resgatadas por terceiros, que usaram cordas. Elas foram encaminhadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, por uma ambulância de Entre Folhas.

Ainda de acordo com o sargento Michel, elas reclamavam de dores, mas não tiveram fraturas ou ferimentos graves. “A Polícia Militar Rodoviária relembra aos condutores que no período de chuvas existem muitas quedas de barreiras, e a orientação é que os motoristas redobrem a atenção, transitem com velocidade até abaixo do permitido, principalmente em rodovias que não conhecem”, concluiu o policial.

Inhapim

Na tarde de ontem, um caminhão carregado com areia caiu dentro do rio Caratinga, trecho que passa pelo município de Inhapim.

O motorista Marco Antônio Ramos conduzia um caminhão da Secretaria de Obras de São Domingos das Dores, quando ao passar por uma ponte, que fica atrás da Pousada Renascer, que dá acesso ao córrego das Palmeiras, a estrutura de madeira acabou cedendo e o caminhão caiu com as rodas para cima.

O motorista e seu ajudante conseguiram escapara e não ficaram feridos.