Sepultado jovem que sofreu acidente no centro

Colisão foi na noite de 9 de agosto e envolveu um moto e um automóvel

CARATINGA – Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (19), o jovem Carlos Eduardo Henrique de Sousa, de 19 anos, que se envolveu em um acidente de moto no centro da cidade no dia 9 deste mês. Depois de nove dias internado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Carlos faleceu na noite desta terça-feira (18).

O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Moacir de Mattos com a praça Cesário Alvim. A motocicleta Honda CG Titan, conduzida por Carlos, bateu violentamente na lateral de um Fox. Com o impacto, o jovem foi arremessado e sofreu diversos ferimentos. O motorista teve leves escoriações.

O velório de Carlos Eduardo aconteceu na manhã de ontem na capela velório ao lado do Santuário, no bairro Santa Zita, e o sepultamento logo em seguida foi feito no cemitério São João Batista.