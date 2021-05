Gestantes com comorbidades recebem vacinas da Pfizer

O município de Caratinga recebeu 1.170 doses da vacina da Pfizer contra o novo Coronavírus. Gestantes que possuem comorbidades compõem o público prioritário para o recebimento das doses e começaram a ser imunizadas nesta terça-feira (25).

Vale ressaltar que no momento da vacinação, além do documento de identidade, comprovante de endereço e cartão de vacina, é necessária a apresentação do formulário preenchido pelo médico. O documento pode ser acessado através do endereço eletrônico:

https://www.caratinga.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lista_das_comorbidades_prioritarias_e_formulario_medico_que_devera_ser_preenchido?cdLocal=2&arquivo={CA0D6AA1-72AD-A640-B0E4-CA3E702BD7B1}.pdf

A vacinação para o público-alvo acontecerá exclusivamente na Unidade V de 8h às 11h e de 13h às 16h.

Confira a entrevista com o secretário de Saúde de Erick Gonçalves: