Rodrigo Pacheco assegura R$ 500 mil para a saúde em Caratinga

BRASÍLIA – Em um esforço para garantir recursos para o município antes do fim do ano, o líder do Democratas no Senado, Rodrigo Pacheco (MG), assegurou, nesta sexta-feira (27), por meio de emenda parlamentar, repasse de R$ 500 mil para o atendimento da saúde pública em Caratinga. O recurso, já depositado na conta da prefeitura municipal, foi repassado pelo Ministério da Saúde e será destinado ao cofinanciamento das ações e serviços de saúde de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

O pagamento do recurso é um compromisso feito pelo senador e que agora está sendo cumprido. Hoje, o estado enfrenta diversos problemas econômicos, que refletem negativamente em diferentes áreas, como saúde, segurança e educação. De acordo com Rodrigo Pacheco, apesar das dificuldades, as demandas de Caratinga vêm sendo resolvidas. “Apesar desse momento de crise, estamos conseguindo buscar recursos e honrar os compromissos com o município, em todas as áreas. Com a união de todos, iremos conseguir fazer com que o estado volte a ocupar o lugar que ele sempre mereceu”, afirmou o senador Rodrigo Pacheco.