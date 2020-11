Reta final da vacinação contra aftosa

Expectativa é imunizar rebanho de 31.530 cabeças na área de atuação do IMA de Caratinga

CARATINGA- A segunda etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em todo o estado segue até a segunda-feira (30). Estão sendo imunizados bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 meses.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), gerencia a campanha junto aos pecuaristas, responsáveis pela vacinação dos animais. Nesta etapa, a expectativa é que sejam imunizados 31.530 cabeças com o objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e manter o compromisso com o agronegócio.

A chefe do escritório de Caratinga, Márcia Andrade, convoca os produtores que ainda não vacinaram seus animais. “Chamo atenção dos criadores, esse ano parece que está um pouco mais devagar a campanha, esperávamos um índice melhor até o momento. Mas, façam urgente a vacinação do gado”.

Para mais segurança e comodidade em razão do enfrentamento da Covid-19, o produtor pode comprovar a vacinação dos animais usando o formato eletrônico de declaração disponível no site do IMA, caso tenha cadastro, acessando o Portal de Serviços do Produtor.

Uma outra opção é o envio da declaração para o e-mail da unidade do IMA responsável pela jurisdição do município. Nos municípios que as unidades estiverem abertas, as declarações podem ser realizadas de forma presencial.

O prazo para comprovar a vacinação termina em 10 de dezembro. Para facilitar a localização da propriedade, o IMA recomenda o envio do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) no momento da declaração.

Agora, o pecuarista pode transitar e comercializar seus animais logo após a vacinação e declaração. O prazo de carência, exigido anteriormente pela legislação, chegava a até 15 dias se fosse a primeira vacinação do animal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Instrução Normativa nº 48, permite ao produtor rural a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) imediatamente após vacinar e declarar a imunização de bovinos e bubalinos de seu rebanho.

Saúde do rebanho

A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso e que pode trazer grandes prejuízos econômicos para os produtores, pois afeta o comércio internacional.

Márcia ressalta destaca a importância da vacinação para manter a saúde do rebanho, além do reconhecimento internacional de zona livre com vacinação, obtido pelo estado junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). “Garantir o mercado da nossa carne, com isso garante o preço. A vacinação está em fase para ser retirada, mas ainda não foi retirada. Então é uma exigência legal, temos que garantir o estado sanitário do nosso rebanho para continuar comercializando”.

Evite multas

O produtor que não vacinar os animais estará sujeito a multa de 25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, o equivalente a R$ 92,79 por cabeça. A declaração de vacinação também é obrigatória e o produtor que não o fizer até 10 de dezembro poderá receber multa de 5 Ufemgs, o equivalente a R$ 18,55 por cabeça.