Pingo-d’Água está entre municípios que vão receber novas viaturas da PM em MG

BELO HORIZONTE — O município de Pingo-d’Água está entre as cidades contempladas com novas viaturas entregues pelo Governo de Minas à Polícia Militar. Ao todo, foram disponibilizados 69 veículos e equipamentos durante solenidade realizada nesta segunda-feira (27), com a presença do governador Mateus Simões, na capital mineira.

Os veículos, do modelo Citroën C3 Aircross, serão destinados à Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e a municípios do interior, com o objetivo de reforçar o policiamento. Parte da frota também será encaminhada à Academia de Polícia Militar (APM), para atividades de formação e treinamento.

Do total, 60 viaturas serão distribuídas entre 55 cidades — incluindo localidades atingidas por chuvas recentes — e outras nove destinadas à APM.

“Estamos entrando em um período muito positivo para a Polícia Militar, superando uma deficiência histórica de equipamentos e ampliando a cobertura com viaturas de qualidade”, afirmou o governador Mateus Simões.

Os veículos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares da bancada federal mineira, somando cerca de R$ 9 milhões.

Além das viaturas, a corporação também receberá 2.794 coletes balísticos, 980 rádios portáteis e cem telas interativas, adquiridos com recursos do Tesouro Estadual, convênios e do Acordo de Reparação de Brumadinho.

O comandante-geral da PMMG, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, destacou que os investimentos ampliam a capacidade operacional e a segurança dos militares. Segundo ele, novos soldados que ingressarão na corporação em maio já atuarão com equipamentos completos.

Entre 2019 e 2026, o Governo de Minas já entregou mais de 5,3 mil viaturas, além de armamentos, coletes, equipamentos tecnológicos e investimentos em comunicação e informática, com foco no fortalecimento da segurança pública no estado.

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Municípios contemplados com viaturas

As 60 viaturas serão distribuídas entre 55 municípios mineiros:

Abaeté, Araponga, Bandeira do Sul, Barbacena, Belo Horizonte, Brumadinho, Cabeceira Grande, Cachoeira de Pajeú, Capelinha, Carmo do Paranaíba, Conceição do Rio Verde, Desterro de Entre Rios, Diamantina, Divino, Divinópolis, Dores do Turvo, Ferros, Governador Valadares, Itabirito, Jaboticatubas, Jaquitibá, João Pinheiro, Lamim, Leopoldina, Machado, Mendes Pimentel, Muriaé, Mutum, Nova Era, Nova Resende, Olhos d’Água, Palmópolis, Pescador, Pingo-d’Água, Poté, Reduto, Ribeirão das Neves, Riachinho, Sabará, Santa Rita de Caldas, Santana do Manhuaçu, Santos Dumont, São João das Missões, São João del-Rei, São José da Lapa, São Sebastião do Oeste, Serra dos Aimorés, Taiobeiras, Três Marias, Tumiritinga, Ubá, Uberlândia, Varginha, Várzea da Palma e Viçosa.