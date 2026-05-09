Mulher é demitida após passar geleia com a mão em pães para pacientes de hospital

Uma funcionária terceirizada que atuava na cozinha do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas (SP), foi demitida após ser flagrada manipulando alimentos de forma inadequada durante a preparação de refeições destinadas a pacientes. O caso ocorreu no dia 1º de maio, segundo informações confirmadas pela Rede Mário Gatti.

O vídeo que circulou nas redes sociais mostra a trabalhadora passando geleia em pães com os dedos, procedimento que, de acordo com a Rede Mário Gatti, não segue os protocolos de higiene adotados pela unidade. A funcionária prestava serviço por meio de uma empresa terceirizada responsável pela atuação na cozinha do hospital.

A Rede Mário Gatti informou que a demissão foi confirmada após a identificação da conduta. A autarquia também afirmou que abriu um processo de penalidade contra a empresa responsável pelo serviço terceirizado.

Depois da ocorrência, os profissionais da cozinha passaram por um novo treinamento de orientação sobre normas sanitárias e manipulação adequada de alimentos. A medida, segundo a Rede, foi adotada para reforçar os procedimentos internos e evitar novos episódios.

Em nota, a Rede Mário Gatti declarou que todo o processo de compra, armazenamento, preparo e distribuição das refeições é monitorado para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos pacientes atendidos na unidade.

Fonte: Plox