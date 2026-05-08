Produtos Ypê suspensos pela Anvisa: o que fazer com os que tenho em casa? Posso pedir reembolso? Veja direitos

Apesar disso, ela orienta que o cliente tente registrar todas as suas tentativas de contato. “Se o consumidor tentou entrar em contato com o SAC, não teve retorno ou teve um retorno insatisfatório, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é registrar toda essa tentativa, anotar números de protocolo, tirar print de tentativa de conversa, guardar os e-mails que foram trocados”.

A Ypê informou, posteriormente, que a estrutura de atendimento foi ampliada.

5. Empresa tem obrigação de ser clara

Os advogados informam que a empresa tem a obrigação de informar:

quais produtos e lotes estão afetados;

riscos envolvidos;

o que fazer com o produto;

como será feito o reembolso ou troca.

A falta de informação clara pode ser considerada descumprimento do dever de informação previsto no CDC.

“A gente está falando do direito à segurança, à proteção da saúde. O consumidor tem o direito básico de não ser exposto a produtos que apresentem risco à saúde ou à segurança […] Quando é feito um recall, é preciso que a informação seja clara e ampla sobre todos os riscos, os lotes afetados e o procedimento para devolução ou troca”, explica o advogado Guilherme Galhardo.