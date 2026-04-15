Primeira captação de córneas com equipe própria

O Hospital César Leite realizou a sua primeira captação de córnea com equipe própria, um marco histórico para Manhuaçu e toda a região. A conquista representa mais agilidade, mais eficiência e, principalmente, mais esperança para quem aguarda por um transplante.

Agora, todo o processo de captação pode ser realizado dentro da própria instituição, reduzindo o tempo de espera das famílias e evitando a perda de possíveis doadores. O material segue para Belo Horizonte, onde será destinado a pacientes que aguardam na fila por uma nova chance de enxergar.

A iniciativa é resultado de capacitação técnica e do trabalho comprometido da equipe, com destaque para a atuação da CIHDOTT, que acolhe, orienta e conduz todo o processo junto às famílias com respeito e sensibilidade.

Cada gesto de doação é um ato de amor que atravessa vidas e deixa um legado de esperança.

💚 Seja um doador. Converse com sua família.