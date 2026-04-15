Copasa recebe representantes da Prefeitura de São João do Manhuaçu

A direção da Copasa recebeu o Vice-Prefeito de São João do Manhuaçu, Leandro Riva, acompanhado do Secretário de Governança Sérgio Camilo e do assessor Adriano Ribeiro, bem como o Deputado Estadual João Magalhães, na última quinta-feira, 10/04, na sede da empresa em Belo Horizonte.

As reuniões têm sido realizadas com os municípios em que a Copasa atua com o objetivo estreitar a relação institucional e discutir, em conjunto, estratégias para o cumprimento das metas de universalização do saneamento até 2033, conforme determina o Marco Legal.

O encontro tratou dos desafios e oportunidades do atual ambiente regulatório e também abordou alguns caminhos para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Copasa em São João do Manhuaçu.

“Ficamos muito felizes de ter essa oportunidade de diálogo muito aberto e sincero. Essa proximidade permite que a gente possa trabalhar em conjunto por nossa comunidade, trazendo aqui as principais dúvidas e demandas do povo de São João do Manhuaçu”, destacou o vice-prefeito Leandro Riva.

Fonte: Portal Caparaó