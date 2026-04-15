Homem é preso por sequestrar filho da ex, de 6 anos, e também por agredi-la em Caratinga

Segundo a vítima, o homem a ameaçou e tentou colocá-la a força no carro dele.
Um homem foi preso por sequestrar o filho da ex-companheira, de seis anos, e também por agredi-la em Caratinga nesta segunda-feira (13).
Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. As informações iniciais indicavam que ele teria fugido em um carro.
No local, a vítima, de 28 anos, contou que o ex se deslocou até a casa onde ela mora com a mãe. O filho dela, fruto de outro relacionamento, estava no imóvel e foi levado por ele.
Em seguida, conforme o relato, o homem, de 32 anos, seguiu para a residência da amiga dela, onde a encontrou. Após entrar sem autorização, passou a ameaçar a vítima, dizendo que estava armado, além de agredi-la e tentar colocá-la à força em seu automóvel. Ela chegou a ser arrastada pela escada, mas foi socorrida por pessoas que presenciaram as agressões.