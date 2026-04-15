Oficina de musicalidade de congado e oralidade afro-mineira chega a Inhapim

Saberes ancestrais ganham voz em formação cultural com o percussionista Geleia

INHAPIM – A cultura afro-mineira será celebrada e compartilhada em uma importante ação formativa no município. No próximo dia 18 de abril, acontece a Oficina de Musicalidade de Congado e Oralidade Afro-Mineira, reunindo tradição, conhecimento e identidade cultural em um encontro aberto à comunidade.

A atividade será ministrada pelo professor Wemerson Rodrigues Souza, conhecido como Geleia, percussionista de destaque reconhecido por sua trajetória marcada pela experiência, versatilidade e forte identidade artística.

TRAJETÓRIA E REFERÊNCIA CULTURAL

Com atuação consolidada no cenário cultural, Geleia desenvolve trabalhos nas áreas de produção musical e artística, além de exercer funções como professor, diretor e produtor musical. Ele integra iniciativas relevantes como o Grupo Valentina e o Bloco Valentina, coletivos voltados à pesquisa, preservação e valorização da cultura afro-brasileira.

Sua prática dialoga diretamente com as raízes do Congado — manifestação tradicional que une fé, música e resistência — fortalecendo os saberes populares e a memória coletiva.

FORMAÇÃO E RESISTÊNCIA CULTURAL

A oficina integra o Projeto Saberes de Resistência, uma iniciativa que promove o intercâmbio de conhecimentos e a valorização das culturas tradicionais. O projeto é idealizado pela Associação Grupo Tá no Sangue, reconhecida como Ponto de Cultura, e tem se destacado por suas ações voltadas à preservação das identidades culturais da região.

Durante a atividade, os participantes terão contato com: práticas de musicalidade do Congado, elementos da oralidade afro-mineira, vivências culturais e históricas e troca de saberes entre gerações.

VAGAS LIMITADAS

Os interessados devem se inscrever com antecedência, pois as vagas são limitadas. A organização reforça a importância da participação comunitária para fortalecer as tradições culturais locais.

SERVIÇO

Data: 18 de abril

Local: Inhapim – MG

Informações e inscrições:

Imaculada Aparecida Silva (Tia Ladinha): (33) 98899-8258

Magaly MelloDias: (31) 98112-8879

REALIZAÇÃO