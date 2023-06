Regional da LCD: JUPING confirmado

O município de Pingo-d’Água, fica cerca de 60 km de distância de Caratinga, a aprazível cidade do Vale do Rio Doce, tem pouco menos de cinco mil habitantes, e uma enorme paixão pelo clube mais tradicional e vitorioso da região. O Juping Futebol Clube acostumado a grandes conquistas em competições locais e no Vale do Aço, porém, o sonho de conquistar o Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, o mais antigo de toda região, disputado desde 1965, o tricolor ainda não conseguiu. Por isso, a cada edição do certame, o Juping vem cada vez mais forte. Ano passado, o time ficou nas quartas de finais diante do Sevale de Vargem Alegre. Mas, a esperança de conquistar o Regional segue vivo. Quem sabe chegou a hora?

O Lobo tá na área

Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho é o segundo maior campeão da história da Liga Caratinguense de Desportos. O Lobo de Bom Jesus já conquistou cinco vezes a competição mais importante do nosso futebol. O Tricolor está de volta pra buscar o hexa. A vizinha cidade de Bom Jesus do Galho, está situada a cerca de 27 km de Caratinga. A cidade que se orgulha do seu Cristo abençoando seus cerca de 15 mil habitantes, e da sua festa do Jubileu, umas das melhores de Minas Gerais, também se orgulha muito do seu time. O Lobo de Bom Jesus como é conhecido, ao longo de seus 91 anos de história, além de ostentar o pentacampeonato da LCD, revelou incontáveis craques para nosso futebol. Ausente dos certames desde 2017, o Tricolor vem forte em busca do hexa.

Edição de aniversário: Vamos falar do BG

Recebi com alegria, o convite para participar mais uma vez de uma edição especial de aniversário da cidade. Dessa vez, terei a responsabilidade de contar um pouco do que sei, sobre a história do Glorioso Bairro das Graças Futebol Clube. Bicampeão Regional, o Baleia começou sua grandeza bem antes da criação da Liga Caratinguense de Desportos.

