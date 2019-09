Regional 2019: Verdão e Tubarão largam na frente

CARATINGA – A bola rolou para a primeira rodada do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Depois de um atraso considerável para o início do certame, finalmente tivemos bola rolando para as oito equipes que disputam o título este ano. Pelo Grupo A, o Esplanada recebeu o bom time do Vermelhense de Vermelho Novo. O Verdão fez valer o mando de campo e fez a “Grota” pulsar mais uma vez. Com ótima atuação, principalmente de Rogerinho e Cleuber Jr, os donos da casa venceram por 3 a 1 e confirmaram que irão brigar pelo título. Pelo mesmo grupo, São Judas e Fluminense empataram sem gols.

Pelo grupo B, o América de Santa Efigênia recebeu o Atlético do bairro Salatiel, em jogo muito equilibrado. O placar de 1 a 1 persistiu até o final. O time do Macaia saiu mais satisfeito com o empate fora de casa. Fechando a rodada pelo mesmo grupo, o Santa Bárbara que voltou ao certame depois de seis anos sem disputar, recebeu no estádio municipal o Aliança de Córrego Novo. Com uma belíssima atuação, o Tubarão goleou por 5 a 1 e mandou o recado que também está na briga pelo caneco.

SÃO JUDAS 0 X 0 FLUMINENSE

O estádio Dr. Maninho foi palco do encontro entre o novato São Judas Futebol Clube e o tradicional Fluminense do Sal. A expectativa era de um bom jogo. Afinal, o novo time do bairro Limoeiro montou um ótimo elenco, comando pelo técnico Dedel, atual campeão comandando o Santa Cruz. Aliás, muitos dos campeões ano passado com o Gorila estão no elenco do São Judas. Porém, quando a bola rolou, a expectativa não se cumpriu. Muito por culpa do gramado, muito ruim é verdade. Pela falta de chuva e imagino falta de irrigação, o campo de jogo apresentava vários locais com total ausência de grama. Além de muito irregular. Assim, trocar passes com exatidão passou a ser um desafio para os dois times. Entretanto, o jogo abaixo do esperado se deu também pela postura das equipes. Faltou futebol, sobraram reclamações e pressão sobre a arbitragem. O zero a zero acabou sendo um placar justo para times que criaram muito pouco ao longo de mais de 90 minutos de futebol.

Ficha técnica

São Judas: Rafael, Alan Camarão, Rominho, Junão, Lalinha (Alan), Mateus Madruga, Edson, Nasley Jr., Juliano (Felipe Canibal), Vitinho (Vítor Hugo), Hercules. Técnico: Dedel. OBS: Essa formação é a primeira da história do novo time da cidade.

Fluminense: Zé, Fred, Kim, Marquinhos Gouveia, Marlon, Formigão, Vinícius (Emerson), Jacones, Yago (Droguibinha), Edgar (Rodrigo do Geraldinho), Paulista (Pezinho). Técnico: Demerval.

Arbitragem: Elias Gonçalves Marcelino foi o árbitro central, auxiliado por Efigênio Pinto e Fábio Alves. O trio teve muitas dificuldades durante a partida. Sofreram uma pressão gigante dos dois bancos, auxiliares e árbitro por diversas vezes se equivocaram em marcações consideradas simples. Elias Gonçalves tentou se impor através do uso dos cartões. Porém, ainda assim, os dois times saíram de campo reclamando. Entretanto, é verdade também que nenhuma das duas equipes tentou colaborar com o trabalho da arbitragem. Reclamava de forma acintosa de uma simples inversão de arremesso lateral.

Rogério Silva