Regional 11/13 LCD: Show da garotada

CARATINGA – A manhã de domingo (19) foi de futebol de qualidade no Estádio do Carmo, campo do Esplanada. Dois jogos válidos pelo Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos das categorias sub11 e 13, agitou a galera.

O primeiro confronto do dia foi entre Escola do Flamengo x Cettatic na categoria sub11. Os meninos apresentaram muita qualidade num jogo muito disputado. Aproveitando melhor as oportunidades, os meninos do Rubro Negro venceram por 2 a 0. O camisa dez Daniel abriu o placar e foi o destaque do jogo.

Os garotos do Sub 13 foram para campo logo em seguida. O confronto, reuniu os meninos da MDL (Morada do Lago) x Cettatic. Logo no começo da partida, a Cettatic demonstrou mais entrosamento, e até mesmo mais experiência em competições de alto níve. Assim, com três minutos abriu o placar. Mesmo com muita vontade e disposição, o MDL teve dificuldades marcação. A Cettatic se aproveitou e ampliou. Os meninos da Morada do Lago, chegaram a diminuir o placar, mas, ao final, o time Amarelo e preto venceu por 4 a1. O capitão Matheus foi o destaque do jogo.