Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

130 mil domicílios em Uberaba serão visitados

Mais de 130 mil domicílios devem ser visitados pelo IBGE em Uberaba a partir de agosto para a para aplicação de questionários do Censo Demográfico 2022. A coleta das informações está prevista para acontecer até o fim do mês de outubro. O coordenador de área do IBGE, Marshal de Almeida da Silva Marangoni, explicou que no último fim de semana saiu a lista de aprovados para a função de supervisor e 33 pessoas serão chamadas para o posto. A seleção dos recenseadores deverá ser finalizada só em julho e 306 pessoas, contratadas para a coleta de informações nos domicílios da cidade, tanto da zona urbana quanto da zona rural. A equipe passará por treinamento no mês de julho para começar a pesquisa a partir de 1º de agosto. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Instituições pedem doações para animais

A queda de temperatura que atingiu o país nos últimos dias também tem afetado os animais abandonados, que podem sofrer doenças severas com o frio, como a cinomose e a gripe. Em razão disso, instituições de Uberlândia que abrigam cães e gatos pedem ajuda da população com doações de cobertores, alimentos e outros utensílios. A Organização não Governamental (ONG) Bicho sem Grilo está realizando uma campanha para arrecadar, toalhas, panos, edredons e lençóis. Atualmente, a instituição atende 180 gatos e 70 cães. Além disso, eles também fazem parceria com a ONG Serzinho de Luz que atende aproximadamente outros 400 animais. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Site dos Jogos da Advocacia no ar

Foi dada a largada para os Jogos da Advocacia Mineira, promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG) da OAB/MG. O site www.jam2022.com.br já pode ser acessado por desktop, tablet ou celular. Todas as informações estão na página: programação, regulamento, formulário de inscrição e esclarecimentos sobre hospedagem e transfer. Está é a 20ª edição do JAM e, segundo o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Gustavo Chalfun, será o maior JAM da história. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a prática esportiva e reunir a advocacia em um local de congraçamento, diferente dos habituais ambientes corporativos como escritórios, salas e congressos da OAB e unidades do Poder Judiciário. (Ascom)

PM faz Operação Cidade Segura

A Polícia Militar investiu esforços na Av. Marechal Castelo Branco, principal acesso e saída de Sete Lagoas, com abordagens a veículos que passam pela cidade. A operação, denominada Cidade Segura, tem como objetivo a redução do crime e aumento da sensação de segurança. E o 25° BPM teve sucesso: em duas abordagens pessoas foram flagradas com drogas. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Hospital amplia leitos clínicos

Para ampliar a assistência aos pacientes, o Hospital Margarita Morales, na Zona Sul de Poços de Caldas, passa a contar com mais cinco leitos clínicos para internação dos pacientes. Com a ampliação, o Hospital ficará com 15 leitos clínicos, três leitos de urgência, um de pediatria e um de apoio, totalizando 20 leitos disponíveis. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Aniversário da Brigada Municipal

Em comemoração aos 23 anos de história da Brigada Municipal, a Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, realizou uma cerimônia simbólica de aniversário. A cerimônia, que aconteceu na sede da Brigada, contou com a participação de autoridades municipais, representantes das forças de segurança, membros de entidades religiosas, além de componentes da corporação. (O Liberal – Ouro Preto)

Jovem faz tratamento inovador

Um jovem de 18 anos foi um dos primeiros do Brasil a fazer uso de uma medicação inovadora, que promete revolucionar a vida dos pacientes com fibrose cística. Ele já estava com quadro avançado da doença, dependendo 24 horas de oxigênio, e, com pouco tempo de medicação, já apresentou significativa melhora no estado de saúde. O valor do medicamento é alto, cerca de R$ 20 mil por mês a caixa do similar, enquanto o original custa R$ 120 mil. O tratamento está acontecendo no Centro de Referência em Fibrose Cística do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/Ebserh), um dos pioneiros do país a usar essa medicação. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Capitólio faz encontro de balonismo

A Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio (Ascatur) vai realizar o Primeiro Encontro de Balonismo de Capitólio, previsto para acontecer de 3 a 5 de junho, com o tema “Um Show de Cores no Céu de Capitólio”. A previsão é da presença de 10 balões, sendo dois em formato especial somente para night glow, um da Galinha Pintadinha e outro de Carro de Corrida. Também foram convidados pilotos de paramotor, paraquedistas e anfíbios. De acordo com a presidente da Ascatur, Elizângela Alves, o evento consistirá de uma atividade contemplativa com voos pela manhã, carreata de fogo e night glow ao anoitecer. (Folha da Manhã – Passos)