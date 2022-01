Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberlândia afasta mais de 1,2 mil trabalhadores

Uma análise realizada pela Prefeitura de Uberlândia revelou que a alta demanda por atendimento nas unidades da rede municipal de Saúde, devido à incidência da covid-19 e outras síndromes gripais, já tem afetado de forma significativa os funcionários que atendem a população. O levantamento junto às organizações sociais que administram as unidades detectou que durante a primeira quinzena de 2022 mais de 1,2 mil trabalhadores foram afastados. A pesquisa considerou a situação do Hospital Municipal e anexo, o Centro de Internação Pediátrico, o Centro de Internação Municipal, as oito Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e demais unidades de atenção primária espalhadas pela cidade. (Diário de Uberlândia)

Georreferenciamento em Araguari

Com o objetivo de atualizar a base cadastral de todos os imóveis do município, a prefeitura de Araguari iniciou o processo de georreferenciamento. Nele será possível efetuar o mapeamento da cidade atualizando o cadastro dos imóveis e logradouros. Também auxiliará na viabilidade em efetuar o controle epidemiológico das áreas com mais focos de doenças, verificar com precisão os bairros que possuem mais crianças inclusive com a faixa etária, mapear as rotas que as vans escolares passam para levar os alunos até as escolas, além de possibilitar o acesso do contribuinte aos dados de seu imóvel em tempo real. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Caratinga terá central de Atendimento

A partir desta semana, funcionará a Central de Atendimento e Aconselhamento para assuntos relacionados à covid-19 em Caratinga. A ideia proposta pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo facilitar o acesso às informações para aquelas pessoas que têm dúvidas, como por exemplo: dia certo para fazer a testagem, quando ir ao médico, data da aplicação da vacina, entre outros. A equipe fará o atendimento pelo número (33) 98898-1832 durante o horário comercial. A pessoa que tiver qualquer dúvida poderá ligar ou entrar em contato através do WhatsApp. (Diário de Caratinga)

Concurso de fotografia

Com o objetivo de promover um resgate da história de Caeté, estimular o sentimento de amor e orgulho pela cidade, assim como divulgar as belezas naturais de toda a região, sede e distritos, a Câmara Municipal promove o Concurso de Fotografia “Um Olhar Sobre Caeté”, em comemoração aos 308 anos da cidade. A participação é gratuita e está aberta a qualquer pessoa amante da fotografia, acima de 16 anos, residente no município de Caeté. Para participar basta enviar uma fotografia de algum lugar do município que desperte memórias afetivas como praças, pontos turísticos, ruas, paisagens, pessoas, belezas naturais, monumentos, manifestações culturais locais, dentre outros. (Jornal Opinião – Caeté)

Rodovias interditadas em MG

A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram, nesta semana, o mapeamento das interdições em rodovias federais, estaduais ou municipais que cortam o estado de Minas Gerais devido os estragos que os temporais da virada do ano causaram à sua malha rodoviária. Segundo o levantamento, há 103 pontos rodoviários onde o tráfego de veículos está total ou parcialmente interditado em Minas Gerais. Há também 17 pontos por onde é impossível passar devido aos danos estruturais e bloqueios. Outros 86 locais estão parcialmente interditados, afetando o tráfego. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Moradores notificados

As últimas chuvas que caíram em Timóteo provocaram alguns problemas de estabilidade do solo de difícil solução, com risco de interdições de vias públicas seja por desmoronamento ou deslizamento de taludes. A avenida Acesita, próximo ao antigo posto Tito, no bairro Olaria, é um exemplo disso. Um corte no talude ocasionou a queda de barreira e a invasão da pista por lama e poeira. A queda de placas, mesmo nos períodos de seca, tem sido constante no local em razão da retirada da terra sem qualquer estudo preliminar, autorização ou licenciamento ambiental para a execução do corte. (Diário do Aço – Ipatinga)

Reajustes de salários

Em votação nominal, por sorteio da ordem de votação, foi aprovado na Câmara, em Reunião Extraordinária realizada virtualmente, o aumento salarial do Prefeito, vice, diretores do SAAE e IMP e dos servidores municipais em 10,45%. Já a remuneração dos vereadores foi reajustada em 10,16%, tendo como referência o INPC. A votação do reajuste dos servidores municipais do Executivo e Legislativo teve unanimidade favorável dos vereadores. Como no ano passado foi aprovado projeto dos vereadores Gustavo Dornas e Kaio Guimarães de que o projeto de reajuste dos agentes políticos fosse apresentado em separado, assim foi votado neste ano de 2022. (Jornal Integração – Itaúna)