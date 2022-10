Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Valadares terá sede de Procon Regional

Nesta quinta-feira, 6, será inaugurado o Procon Regional em Governador Valadares. A ampliação do órgão de defesa do consumidor abrangerá a população de 14 cidades vizinhas a Valadares: Alpercata, Alvarenga, Capitão Andrade, Resplendor (ainda não consorciado), Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Galileia, Itanhomi, Mathias Lobato, Periquito, Frei Inocêncio, Sardoá, São Geraldo da Piedade e Tarumirim. Também será implantada no município uma unidade do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), para unificar os serviços de inspeção dos Produtos de Origem Animal (POA). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Juiz de Fora mantém representação

Quatro deputados estaduais com domicílio eleitoral na cidade de Juiz de Fora renovaram seus mandatos: Betão (PT), Charles Santos (Republicanos), Delegada Sheila (PL) e Noraldino Júnior (PSC); Ana Pimentel (PT) e Delegada Ione (Avante) foram eleitas para a Câmara federal. De certa forma, Juiz de Fora conseguiu manter sua representação parlamentar. Duas mulheres estreantes se elegeram para a Câmara dos Deputados. Mais votada na cidade, onde recebeu 52.630 votos, a delegada da Polícia Civil Ione Barbosa (Avante) vai para Brasília com uma votação expressiva entre os juiz-foranos. A outra deputada federal eleita foi a ex-secretária municipal da Saúde, Ana Pimentel (PT). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Fiemg rebate acusações

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) se pronunciou a respeito das críticas, citações e acusações contra a entidade durante as eleições para o governo de Minas Gerais. O presidente Flávio Roscoe rebateu discursos populistas e infundados a respeito do setor produtivo industrial. “É fácil julgar empreendedores de maneira difusa, sem nenhuma crítica contundente e nada que comprove”, observou Roscoe, alertando que a sociedade deve estar atenta e refutar as narrativas vazias contra a classe empresarial. (Ascom)

Cidades recebem peça para jovens

Durante o mês de outubro, a peça “As Loucuras da Vó Grana” farão a alegria do público infanto-juvenil em Minas Gerais. O espetáculo apresenta duas vovozinhas engraçadas, uma que não escuta muito bem e outra que vive esquecendo das coisas. Elas abordam o uso do dinheiro com intuito de conscientizar e estimular o controle financeiro. Realizada pelo Ministério do Turismo e J. Mendes as vovós se apresentarão em Piracema, Desterro de Entre Rios, Itaúna e Congonhas entre os dias 3 a 13 de outubro. A entrada é gratuita. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Obras de ginásio poliesportivo estão em processo de finalização

Representantes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto realizaram uma visita ao Ginásio Poliesportivo do bairro Vila do Cruzeiro, no distrito de Cachoeira do Campo, para acompanhar as obras de recuperação do espaço. Também estiveram presentes os vereadores Vantuir da Silva, Naércio Ferreira e Lilian França. A revitalização do Ginásio segue a indicação 392/21, de autoria dos vereadores presentes na visita e do vereador Júlio Gori. As obras estão em fase final e, brevemente, o local vai poder voltar a receber atividades esportivas. (O Liberal – Ouro Preto)

Chuva assusta motoristas em rodovia

Os motoristas que passavam pela rodovia Fernão Das entre Pouso Alegre e São Gonçalo do Sapucaí foram surpreendidos por uma forte chuva de granizo. As pistas nos dois sentidos ficaram encobertas por gela e muitos motoristas tiveram de interromper a viagem por segurança. De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a chuva durou cerca de 20 minutos e parte da pista ficou encoberta na altura do Km 800. Segundo a concessionária não houve registro de acidentes. Em São Gonçalo a chuva também atingiu parte do perímetro urbano e em Pouso Alegre a chuva caiu na região do Bairro rural do Algodão. (Poços Com – Poços de Caldas)