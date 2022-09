Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

27ª Fenics registra sucesso

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, com a correalização da Fiemg Regional Norte, encerrou a 27ª edição da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços. A feira se consolidou mais uma vez como o maior evento de prospecção de negócios multissetorial do interior de Minas. Centenas de expositores mostraram seus produtos em 100 mil metros quadrados de área coberta, em quatro dias de muitos negócios e network, com a presença de cerca de 80 mil pessoas, no Parque de Exposições João Alencar Athayde. Em 2022 a ACI inovou com o formato híbrido, o site fenics.com.br mostrou a feira ao vivo. O Conecta Conhecimento permanece no ar com dezenas de palestras sobre empreendedorismo e gestão. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prêmio fará homenagem ao DC

Marcada para acontecer no dia 28 de setembro, a etapa mineira da nona edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) terá como homenageado especial o Diário do Comércio (DC), que completa 90 anos em outubro. Único jornal especializado em economia do Estado, fundado pelo jornalista José Costa e administrado pelos seus descendentes, completa nove décadas. De acordo com o presidente do Sebrae Minas, Roberto Simões, o Diário celebra 90 anos de um prestimoso serviço de comunicação especializada no segmento da Economia, Gestão e Negócios de Minas Gerais. Assim, o jornal faz parte da história de Minas Gerais pela sua inestimável contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Estado. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

AB faz ações educativas no trânsito

Para comemorar a semana dedicada às ações de educação para o trânsito, a AB Nascentes das Gerais, concessionária que administra o sistema MG-050/BR-265/BR491, realizará ações com os usuários da rodovia que serão abordados e orientados sobre direção segura, com enfoque principalmente em comportamentos seguros e respeito ao próximo. A concessionária estará presente nas cidades de Divinópolis, Formiga, Juatuba e Mateus Leme e promoverá diversas ações educativas, visando contribuir para a redução de acidentes e reforçar a ideia de que a responsabilidade por um trânsito seguro é compromisso de todos nós. (Últimas Notícias – Formiga)

Projeto para evitar enchentes anunciado

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sinalizou a apresentação de um projeto de obras para solucionar o problema histórico das enchentes no Bairro Industrial. À época, o secretário de Obras, Lincoln Santos Lima, comentou sobre a iniciativa ainda em fase de planejamento. Mais de sete meses depois, a Prefeitura ainda trabalha para finalizar uma proposta, que pode se tornar pública no próximo mês. “A Prefeitura de Juiz de Fora informa que a previsão é de que o projeto ainda seja entregue em outubro. O Executivo aguarda a entrega do projeto executivo e da planilha orçamentária para que possa divulgar a solução adotada e o valor da obra. Os recursos utilizados serão os do Fundo Municipal de Saneamento”, afirmou. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Poços na Primavera dos Museus

“Independências e museus: outros 200, outras histórias” foi o tema escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para a 16ª edição da Primavera dos Museus, temporada anual de eventos em todo o país, que teve início na segunda-feira (19) e segue até 25/09. Em Poços de Caldas, o Museu Histórico e Geográfico preparou a exposição “Sesmarias nas Caldas – Em tempos de Independência”. A exposição “Sesmarias nas Caldas – Em tempos de Independência” propõe um olhar diferente sobre a história, por meio de registros como as cópias das cartas de concessão das Sesmarias à família Junqueira, esculturas, tapeçarias, medalhas, moedas, notas, quadros, dentre outras peças que representam o período. (Folha Regional – Muzambinho)

Festival em Ouro Preto

Surgido em 2019, ocasião de sua primeira edição, o Festival Multiexperiência nasceu com o intuito de celebrar a pluralidade cultural, apresentando trabalhos contemporâneos que utilizam a música como canal de expressão e de interatividade com o público. Sua segunda edição acontece nos próximos dias 23 e 24 de setembro, na Praça Tiradentes, trazendo shows, produções audiovisuais com luzes, projeções e vídeo mapping, de artistas de destaque de Minas Gerais e do Brasil. Dentre os principais destaques da programação, inteiramente gratuita, está a cantora, compositora e atriz Mariana Nolasco. (O Liberal – Ouro Preto)

Uberlândia terá mais três escolas

A Prefeitura de Uberlândia anunciou, durante coletiva de imprensa, o investimento de R$ 30 milhões na educação municipal. Entre as ações está a construção de três escolas municipais, além de aplicações na reformulação de laboratórios de informática do projeto “Digitando o Futuro”, criação de centros de tecnologia, e aquisição de uniformes e kits escolares. Das três novas escolas anunciadas, duas serão de educação infantil (Emeis), sendo uma no Jardim das Hortências (bairro Élisson Prieto) e outra no Shopping Park, além de uma unidade de ensino fundamental (Emef), que será construída no bairro Canaã. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)